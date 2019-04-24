MLB／林子偉3支1本季首長打 紅襪卻遭老虎逆轉

2019-04-24 06:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪和老虎之戰昨天因氣候因素延賽，今天雙重戰第一場，林子偉擔任先發二壘手打第八棒，首打席就敲出二壘安打，是個人本季第一支長打，後來他也為紅襪跑回分數，不過因為比賽後段遭老虎逆轉最終紅襪以4：7中止三連勝。

林子偉三局下在無人出局、一壘有人時上場打擊，球數兩好零壞時相中80.2哩的滑球，一棒掃到右外野，前一次跑出內野安打的他，這次用二壘安打做為本季第二安；隊友在兩人出局後貝茲（Mookie Betts）貝茲（Mookie Betts）補上適時安打清壘，林子偉跑回紅襪的第二分。

林子偉五局下再度面對老虎先發投手波伊德（Matt Boyd），這打席他只看了四顆球就遭到三振，七局下最後一次對決又以飛球出局，林子偉此役繳出三支一，打擊率1成67。

紅襪王牌塞爾（Chris Sale）先發五局丟掉兩分，有一分是挨轟所致，退場時雙方比數平手，他無關勝敗，今天塞爾找回三振功力，飆出本季新高的單場10K。

老虎在八局上賺取三分奠勝基，在一人出局、一壘有人時連三棒安打，其中哈里森（Josh Harrison）的長打帶有兩分打點，成為致勝功臣，也讓紅襪後援一局的布魯爾（Colten Brewer）吞下敗投。