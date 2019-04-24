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MLB／林子偉3支1本季首長打 紅襪卻遭老虎逆轉

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MLB／林子偉先發敲二壘安打 本季首度得分

2019-04-24 06:17中央社 紐約23日專電

紅襪隊台灣野手林子偉（右）今天先發出戰老虎，3打數敲出一支二壘安打，本季首度得分...
紅襪隊台灣野手林子偉（右）今天先發出戰老虎，3打數敲出一支二壘安打，本季首度得分。 美聯社
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美國職棒大聯盟波士頓紅襪台灣野手林子偉今天先發，3打數敲出一支二壘安打，本季首度得分。紅襪後援投手共失5分，柏格茨雙響砲無力回天，雙重賽首戰4比7不敵底特律老虎。

這場比賽原訂昨晚在紅襪主場芬威球場進行，因雨延至今天下午補賽。林子偉擔任先發第8棒、鎮守二壘，這是他19日重返大聯盟以來第3度先發上陣。

3局下，紅襪首棒打者瓦茲蓋斯（ChristianVazquez）保送上壘後，林子偉原本擺短棒，2好球後正常揮擊，從老虎先發左投包伊德（Matthew Boyd）手中擊出落在右外野邊線附近的二壘安打，本季在大聯盟首支長打出爐，並將瓦茲蓋斯送上三壘。

紅襪後兩名打者都擊出內野滾地球出局，未能送回跑者，貝茲（Mookie Betts）把握機會，揮出穿越三游防線的滾地安打，送回瓦茲蓋斯與林子偉，紅襪2比0領先。

林子偉5局下遭三振，7局下揮出右外野方向深遠飛球出局。此役過後，林子偉本季在大聯盟12打數2安打，打擊率從賽前的1成11升至1成67。

紅襪此役由王牌投手塞爾（Chris Sale）先發，開季4連敗的他滑球逐漸找回狀態，主投5局掉2分，飆出10次三振，本季首度繳出單場雙位數三振表現，但用球數偏多，最終無關勝敗，本季勝投仍未開張。

老虎全場敲出12支安打，比紅襪多7支，葛萊納（Grayson Greiner）與羅德里格斯（Ronny Rodriguez）5、6局上各敲一發陽春砲，助老虎3比2超前。紅襪柏格茨（Xander Bogaerts）不甘示弱，6局下揮出陽春砲，扳平比數。

但紅襪後援投手群壓不住陣腳，老虎8局上以保送和連續3支安打攻下3分，9局上添加一分保險分。柏格茨9局下再揮一發陽春砲，但無力逆轉戰局，紅襪終場以3分之差輸球，3連勝止步。

根據紅襪賽前公布的名單，林子偉在雙重賽夜場沒有先發，二壘改由19日首度登上大聯盟的新秀查維斯（Michael Chavis）鎮守。

林子偉

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