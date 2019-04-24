他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

曾寫下美聯二壘手單季全壘打紀錄的多茲爾（Brian Dozier），2016年來臺灣接受專訪時，曾說：「當我狀況好時，球在我眼裡就像海灘球一樣大顆。」，此言足以呈現，當投手面對狀況火燙到不行的打者時，讓對方「只有上到一壘」都是種奢求。

今年球季已進行到快滿一個月，國家聯盟正有兩位炙手可熱的打者，累積OPS超過1.3，令各家投手聞風喪膽，釀酒人葉力奇（Christian Yelich）和道奇貝林格（Cody Bellinger），分別以13轟和11轟佔據全壘打榜的前兩名。而這周末剛結束的道奇、釀酒人系列戰，貝林格甚至接殺了葉力奇的全壘打，而後又砲轟釀酒人強力左投海德（Josh Hader），經典情景廣為流傳。

國聯兩大超強級強打葉力奇(右)和貝林格(左)出棒快如閃電，開季後球棒火燙無比，已經讓不少投手膽膻心驚！ 2018 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

我們都知道，隨著時間過去、球季進行，兩人的成績不可能始終維持在極高檔，然而細看數據、雞蛋裡挑骨頭，總有機會盡量「吹毛求疵」出兩位重砲的弱點，讓球迷在看球時，多了些可以觀察與留心的面向。

葉力奇 目前打擊三圍：0.353/0.456/0.859

葉力奇去年以非常優異的成績摘下國聯MVP，但想不到本季還能再進化，他的選球精準，保送與三振都是一樣16次，而且揮棒優雅流暢，上壘率高達.439，想解決他真是非常困難。 美聯社 分享 facebook

大聯盟在五月開始前的全壘打紀錄是14支，由2006年普荷斯（Albert Pujols）、2007年A-Rod（Alex Rodriguez）共同保持，葉力奇只差1轟就能並列，甚至有望締造新猷。葉力奇的擊球強勁率從去年的47.6%來到更誇張的59.2 %，擊球初速和仰角也都在聯盟頂尖群，到底要怎麼才能看到仍在進步、善於選球的葉力奇出局呢？

首先端看分項成績，葉力奇主客場成績差距過大，主場的打擊三圍0.417/0.540/1.271，遠優於客場的0.270/0.325/0.324，去年的球季也有主優於客的情形，不過落差沒這麼大（主場OPS 1.061、客場OPS 0.944），這與主場偏打者有一定程度的關聯，根據ESPN的Park Factor資料，以全壘打和得分兩種指標，釀酒人的主場米勒球場（Miller Park）都在國家聯盟名列前茅。而左打的葉力奇，本季對戰左投的打擊率僅0.208，遠遠不及對右投的0.410，雖然在去年拿下MVP的球季，他對左右投的表現是相差無幾的，這些數據也幾乎會在往後向生涯平均值調整，儘管如此，於狀況火燙的當下，「客場」、「左投」，是稍微能讓葉力奇「冷卻」的條件。

再來以球種分析，葉力奇對滑球及變速球較為苦手，上季對滑球的揮空率37.1%、變速34.4%，分居最高和第三高（第二高是曲球的36%），對滑球的打擊率0.257和90英里的擊球初速也都是最差。今年球季目前仍是小樣本，但變速球的揮空率（47.1%）和滑球揮空率（40%）也都偏高，相較四縫線速球的揮空率（3.6%）更是差距易見，葉力奇的火燙表現得利於對直球系的來球（四縫線、卡特）的高度掌握（打擊率高達0.419），想試著解決葉力奇？請勇敢拿出滑球或變速吧。

最後，葉力奇的打擊死角是內角高的位置，他對內角高的球，打得強勁的比率僅20%，是九宮格中最低的（次低是內角低的33%），一旦把球丟到紅中區域，葉力奇會毫不留情的把球大力地打往空中（飛球率逐年攀升、擊球初速也愈來愈可怕），如何有效把球精準控在葉力奇比較吃力的內角高而不失投，考驗著投手的能耐。

貝林格 目前打擊三圍：0.424/0.500/0.882

貝林格揮棒速度快、選球也好，生涯第三個球季至今已累計75支全壘打、201分打點，起步成績遙遙領先葉力奇，未來成就不可限量！ 美聯社 分享 facebook

23歲的貝林格來到生涯第三個大聯盟球季，上季雖然不若拿下新人王的菜鳥球季搶眼，也還是有25轟和120的OPS+，而且162場全勤相當難得，全大聯盟僅7位。

今年的他更加驚人，目前已有11轟不說，保送（13）比三振（12）還多，更是聯盟打擊王，貝林格的擊球初速和強勁擊球率都和葉力奇伯仲之間，不過0.397的BABIP（把球打進場內形成安打的機率）過高，下修的速度應會比葉力奇還快且幅度更大。

不善應付左投（本季對左投打擊率0.280，對右投0.480，生涯數據亦有落差）是貝林格最大的罩門。不同於葉力奇，貝林格本季對變速球掌握很好（6打數4安打、2支全壘打），但對滑球一樣沒輒，新人球季對滑球的揮空率就高達43.1%，去年有所下降但還是接近三成，本季對滑球的揮空率、擊球初速都比其他球種顯著遜色，可以預見的是，當他面臨更少的速球、更多的滑球時，便可能會面臨一波陣痛期，如何去度過這個難關，牽動貝林格的未來可以到達怎樣的高度。

（本文數據截至臺灣時間4月23日賽前）