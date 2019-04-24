親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

聖母院大火後 台灣該正視的歷史建築保存課題

獨／普悠瑪司機員尤振仲打破沉默 淚崩談通聯音檔：我很無助

運動筆記《4/20 ZEPRO 試跑會》2019 ELLE RUN 我就是風格x音樂路跑開趴
健行筆記【新北三芝】微醺春風．春遊小觀音山車道走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (4月24日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (4月23日)

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00陳志強

曾寫下美聯二壘手單季全壘打紀錄的多茲爾（Brian Dozier），2016年來臺灣接受專訪時，曾說：「當我狀況好時，球在我眼裡就像海灘球一樣大顆。」，此言足以呈現，當投手面對狀況火燙到不行的打者時，讓對方「只有上到一壘」都是種奢求。

今年球季已進行到快滿一個月，國家聯盟正有兩位炙手可熱的打者，累積OPS超過1.3，令各家投手聞風喪膽，釀酒人葉力奇（Christian Yelich）和道奇貝林格（Cody Bellinger），分別以13轟和11轟佔據全壘打榜的前兩名。而這周末剛結束的道奇、釀酒人系列戰，貝林格甚至接殺了葉力奇的全壘打，而後又砲轟釀酒人強力左投海德（Josh Hader），經典情景廣為流傳。

國聯兩大超強級強打葉力奇(右)和貝林格(左)出棒快如閃電，開季後球棒火燙無比，已...
國聯兩大超強級強打葉力奇(右)和貝林格(左)出棒快如閃電，開季後球棒火燙無比，已經讓不少投手膽膻心驚！ 2018 Topps Bunt 球員卡
分享

我們都知道，隨著時間過去、球季進行，兩人的成績不可能始終維持在極高檔，然而細看數據、雞蛋裡挑骨頭，總有機會盡量「吹毛求疵」出兩位重砲的弱點，讓球迷在看球時，多了些可以觀察與留心的面向。

葉力奇 目前打擊三圍：0.353/0.456/0.859

葉力奇去年以非常優異的成績摘下國聯MVP，但想不到本季還能再進化，他的選球精準，...
葉力奇去年以非常優異的成績摘下國聯MVP，但想不到本季還能再進化，他的選球精準，保送與三振都是一樣16次，而且揮棒優雅流暢，上壘率高達.439，想解決他真是非常困難。 美聯社
分享

大聯盟在五月開始前的全壘打紀錄是14支，由2006年普荷斯（Albert Pujols）、2007年A-Rod（Alex Rodriguez）共同保持，葉力奇只差1轟就能並列，甚至有望締造新猷。葉力奇的擊球強勁率從去年的47.6%來到更誇張的59.2 %，擊球初速和仰角也都在聯盟頂尖群，到底要怎麼才能看到仍在進步、善於選球的葉力奇出局呢？

首先端看分項成績，葉力奇主客場成績差距過大，主場的打擊三圍0.417/0.540/1.271，遠優於客場的0.270/0.325/0.324，去年的球季也有主優於客的情形，不過落差沒這麼大（主場OPS 1.061、客場OPS 0.944），這與主場偏打者有一定程度的關聯，根據ESPN的Park Factor資料，以全壘打和得分兩種指標，釀酒人的主場米勒球場（Miller Park）都在國家聯盟名列前茅。而左打的葉力奇，本季對戰左投的打擊率僅0.208，遠遠不及對右投的0.410，雖然在去年拿下MVP的球季，他對左右投的表現是相差無幾的，這些數據也幾乎會在往後向生涯平均值調整，儘管如此，於狀況火燙的當下，「客場」、「左投」，是稍微能讓葉力奇「冷卻」的條件。

再來以球種分析，葉力奇對滑球及變速球較為苦手，上季對滑球的揮空率37.1%、變速34.4%，分居最高和第三高（第二高是曲球的36%），對滑球的打擊率0.257和90英里的擊球初速也都是最差。今年球季目前仍是小樣本，但變速球的揮空率（47.1%）和滑球揮空率（40%）也都偏高，相較四縫線速球的揮空率（3.6%）更是差距易見，葉力奇的火燙表現得利於對直球系的來球（四縫線、卡特）的高度掌握（打擊率高達0.419），想試著解決葉力奇？請勇敢拿出滑球或變速吧。

最後，葉力奇的打擊死角是內角高的位置，他對內角高的球，打得強勁的比率僅20%，是九宮格中最低的（次低是內角低的33%），一旦把球丟到紅中區域，葉力奇會毫不留情的把球大力地打往空中（飛球率逐年攀升、擊球初速也愈來愈可怕），如何有效把球精準控在葉力奇比較吃力的內角高而不失投，考驗著投手的能耐。

貝林格 目前打擊三圍：0.424/0.500/0.882

貝林格揮棒速度快、選球也好，生涯第三個球季至今已累計75支全壘打、201分打點，...
貝林格揮棒速度快、選球也好，生涯第三個球季至今已累計75支全壘打、201分打點，起步成績遙遙領先葉力奇，未來成就不可限量！ 美聯社
分享

23歲的貝林格來到生涯第三個大聯盟球季，上季雖然不若拿下新人王的菜鳥球季搶眼，也還是有25轟和120的OPS+，而且162場全勤相當難得，全大聯盟僅7位。

今年的他更加驚人，目前已有11轟不說，保送（13）比三振（12）還多，更是聯盟打擊王，貝林格的擊球初速和強勁擊球率都和葉力奇伯仲之間，不過0.397的BABIP（把球打進場內形成安打的機率）過高，下修的速度應會比葉力奇還快且幅度更大。

不善應付左投（本季對左投打擊率0.280，對右投0.480，生涯數據亦有落差）是貝林格最大的罩門。不同於葉力奇，貝林格本季對變速球掌握很好（6打數4安打、2支全壘打），但對滑球一樣沒輒，新人球季對滑球的揮空率就高達43.1%，去年有所下降但還是接近三成，本季對滑球的揮空率、擊球初速都比其他球種顯著遜色，可以預見的是，當他面臨更少的速球、更多的滑球時，便可能會面臨一波陣痛期，如何去度過這個難關，牽動貝林格的未來可以到達怎樣的高度。

（本文數據截至臺灣時間4月23日賽前）

葉力奇

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

相關新聞

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 07:53

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

MLB／林子偉3支1本季首長打 紅襪卻遭老虎逆轉

2019-04-24 06:45

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

MLB／平成最佳投手 達比修點名7人沒漏田中

2019-04-24 09:54

MLB／林子偉先發敲二壘安打 本季首度得分

2019-04-24 06:17

MLB／大谷打擊練習15轟 天使教頭：復原85%

2019-04-23 16:30

MLB／今日戰績表 亞瑞納多用致勝轟達千安里程

2019-04-23 14:56

MLB／道奇傷兵馬丁、希爾 可望下周重返球場

2019-04-23 14:39

MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來首位

2019-04-23 11:20

MLB／洋基不要的岡薩雷茲 大都會、釀酒人想搶

2019-04-23 10:34

MLB／紅襪伊瓦迪手肘連兩季動刀 缺席四至六周

2019-04-23 10:02

MLB／連三場投一休四太操 菊池這周可能短先發

2019-04-23 06:58

MLB／今日戰績表 天才小史8局飆11K鎖馬林魚

2019-04-22 16:16

MLB／海盜倚仗5大先發 暫居國聯龍頭寶座

2019-04-22 15:26

MiLB／王維中後援挨轟吞敗 胡智為3局先發逃敗

2019-04-22 13:24

MLB／教練我想打球 阿隆索不顧傷請願對決宿敵

2019-04-22 11:50

MLB／十字韌帶斷裂 藍鳥修梅克整季報銷

2019-04-22 10:54

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／米契爾末節19分 爵士躲火箭橫掃拚出G5

2019-04-23 13:51

日職／王柏融再扛5棒4支0 火腿1：4不敵樂天

2019-04-23 19:54

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 07:53

NBA／得分表現追平馬龍 米契爾：還有3戰要拚

2019-04-23 16:25

NBA／字母哥41分橫掃活塞 公鹿隔18年闖次輪

2019-04-23 11:33

NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07

0號控衛對決 拓荒者攻守系統撕裂雷霆

2019-04-23 17:20

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

NBA／籃網老闆蔡崇信質疑判決 遭罰款3.5萬美元

2019-04-23 14:24

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

NBA／4戰淨勝活塞95分 公鹿創史上次高紀錄

2019-04-23 12:55

舉重／亞錦賽抓舉先摘金 郭婞淳再改寫世界紀錄

2019-04-23 17:50

NBA／太陽戰績西區墊底 總教練正式被解雇

2019-04-23 18:19

日職／王柏融3棒火力旺 對決宋家豪硬碰硬

2019-04-23 10:54

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

MLB／洋基不要的岡薩雷茲 大都會、釀酒人想搶

2019-04-23 10:34

MLB／林子偉3支1本季首長打 紅襪卻遭老虎逆轉

2019-04-24 06:45

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

NBA／火箭意在橫掃 哈登：認真打好第4戰

2019-04-23 11:09

日職／看好王柏融打擊率 呂明賜：沒安打別擔心

2019-04-23 15:35

MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來首位

2019-04-23 11:20

NBA／活塞慘遭橫掃 季後賽14連敗創聯盟紀錄

2019-04-23 15:04

NBA／諾維茨基登報獻球迷 永遠是達拉斯一份子

2019-04-23 10:54

日職／王柏融對左投傷腦筋 打擊率只有1成58

2019-04-23 20:13

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-23 13:09

NBA／活塞首輪遭橫掃 來年仍大有可為

2019-04-23 18:44

日職／開賽連續解決樂天15人 杉浦稔大竟被換掉

2019-04-23 18:47

NBA／雷納德、席亞康聯手出擊 暴龍淘汰魔術

2019-04-24 10:01

中職／超強三洋投不夠 悍將再找3A級投手測試

2019-04-23 15:25

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-24 09:35

MLB／林子偉先發敲二壘安打 本季首度得分

2019-04-24 06:17

中職／臨時遞補 高國輝升一軍趕車中

2019-04-23 17:40

全中運羽球／金牌戰派奇兵 大同寫高女3連霸

2019-04-23 22:10

NBA／火箭橫掃失敗 米契爾：還不想打包回家

2019-04-24 00:03

MLB／大谷打擊練習15轟 天使教頭：復原85%

2019-04-23 16:30

SBL／槍響前爆衝突 富邦輕取裕隆系列賽領先

2019-04-23 20:42

日職／陽岱鋼代打安打 巨人4連勝穩住龍頭

2019-04-23 20:29

全中運羽球／相隔27年 英明國中為地主留金牌

2019-04-23 16:59

高球／聽妻子的話才參賽 潘政琮：她永遠是對的

2019-04-23 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top