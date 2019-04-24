開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

邁阿密馬林魚隊牛棚「薪」一哥陳偉殷，於台灣時間22日對華盛頓國民隊中繼0.2局無失分。這是他本季第6次登板，也是第2次無失分下庄。經過這場比賽後，他的ERA及FIP分別為16.43與12.35──他過去從未投出如此慘烈的成績。

開季慢熱症難治癒

陳偉殷在日職就有慢熱症，今年也不例外。截至今日，他使用率最高的四縫線均速僅90.8 mph，比聯盟投手平均的93.2 mph相差甚遠，也是他在美職生涯八年中最低的球速。此外，他的直球轉速僅2094 rpm，較全聯盟投手少了近10%。失速的直球、消失的尾勁，再加上持續偏高的球路，導致他開季容易挨打。

陳偉殷(中)過去本來就有慢熱的傾向，本季又被調到牛棚而適應不良，這更讓他的投球失常狀況是雪上加霜。 美聯社 分享 facebook

陳偉殷將球控制在邊角的能力（command）尚未發揮。經常跑到紅中的直球，打者不會放過，一棒就能掃出長打；他的壞球則偏離好球帶甚遠，無法誘使打者出棒，徒增用球數及壞球數。陳偉殷本季的K%及BB%分別為18.6%與14.0%，不但比聯盟投手平均的23.4%、9.1%相差頗大，也是他生涯最糟的成績。

曲球搖身成武器

在直球失靈的情況下，陳偉殷開發了新武器──曲球。曲球以往在陳偉殷的使用率排名中，都落在3至5名。然而，今年曲球成為他使用次多（18.8%）的球種。球速落在73 mph上下的曲球，搭配均速91 mph左右的直球，創造了近20 mph的速差，能有效干擾打者。相較被打擊率高達六成的滑球，陳偉殷的曲球是5顆球種當中，挨打率最低的。這顆高度能從打者腰間竄至腳踝的曲球，本季創造出23.1%的揮空率，儼然是拯救陳偉殷的新武器。

陳偉殷本季的球速與尾勁都掉了許多，必需要多練一顆曲球來製造速差干擾打者，目前已經有些成效。 美聯社 分享 facebook

競爭者環伺 表現空間限縮

丟掉先發位置後，目前陳偉殷還沒有在球隊領先時上場過，算是被教練團定位為「敗戰處理投手」。馬林魚陣中還有其他2名負責處理落後局面的投手，布萊斯（Austin Brice）及賈西亞（Jarlin Garcia），都表現得比陳偉殷出色，讓他面臨被取代的危機。

布萊斯目前出賽6場，與陳偉殷一樣。但他共投了10.1局，比陳偉殷的7.2局多，代表他較獲教練團的信任。轉速高達2817 rpm的曲球是他的拿手武器，K%及揮空率為高水準的30.8%及33.3%；布萊斯使用率第三高的四縫線也投得比陳偉殷好，球速及轉速都達聯盟平均。他目前的ERA及FIP分別為2.61、4.83，完全技壓陳偉殷，未來將持續壓縮他的出賽機會。

與陳偉殷同為左投的賈西亞，目前僅投2.2局，未讓任何打者上壘過。這名新秀的滑球軌跡刁鑽，進壘位置能跑到邊邊角角，K%高達60.0%。雖然他的出賽機會不固定，但只要維持投球成績，便可能取代性質相似的陳偉殷。

賈西亞去年有一個相當亮眼的開季，但被勇士徹底摧毀信心，現在只能跟陳偉殷搶不重要的長中繼位置。 2018 Topps 球員卡 分享 facebook

去留全視近期表現

為了培養年輕投手群，馬林魚於三月底釋出表現比陳偉殷還要好的30歲投手史崔利（Dan Straily）。由於陳偉殷的大聯盟年資已超過5年，無法被下放至小聯盟，若表現持續不理想，馬林魚又想騰出空間栽培新秀，他很有可能被釋出。

陳偉殷的控球達一定水準，但從春訓至今，直球普遍偏高的情況都沒有改善。不過，值得慶幸的是，他的曲球近幾場都能有效壓制打者，是兩好球後可運用的決勝球。年輕投手群在後頭虎視眈眈，陳偉殷須盡快找回以往身手，才能保住在馬林魚的一席之地。