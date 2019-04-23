MLB／道奇傷兵馬丁、希爾 可望下周重返球場

2019-04-23 14:39 世界日報 編譯組／綜合報導



道奇先發希爾可望下周末球隊對陣海盜隊時上場。 美聯社 分享 facebook

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）21日表示，球隊目前列傷兵的捕手馬丁（Russell Martin）與投手希爾（Rich Hill），最快可望於下周重返大聯盟。

36歲馬丁10日出現下背部發炎後，列入十日傷兵名單。這是他之前曾出現過的症狀，可能會迫使他調整蹲伏的姿勢。

這位經驗豐富的捕手向羅伯茲表示，在離開傷兵名單前，不想再進行康復訓練，儘管羅伯茲表示，球隊證考慮將馬丁送至小聯盟進行一兩場測試比賽，如今計畫可能改變。

自受傷以來，馬丁19日首次在球場上進行接球練習，21日上午，馬丁在球場上跑步並練習接球。羅伯茲說：「我跟他與訓練人員談過，覺得一兩天的康復訓練賽可能不是一種選擇。若健康狀況穩定，將在下周末對陣匹茲堡海盜隊時上場。」

道奇隊今年初與多倫多藍鳥隊交易，換來老將捕手馬丁，他在大聯盟生涯是從道奇隊發跡，如今再次回到老東家。

同樣列傷兵的希爾，也可望下周末球隊對陣海盜隊時上場。因左膝內側副韌帶拉傷，希爾在球季開始時便列傷兵至今。他21日離開道奇隊前往亞利桑那州，在那裏進行第二次康復訓練。

羅伯茲說，重返球場後，希爾將在比賽中投五局或75球，之後可能會在牛棚投擲一局，若一切順利，迎戰海盜隊時可望看到他重返球場。