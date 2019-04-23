MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來第一位

2019-04-23 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈波和主審卡爾森抗議好球帶，遭驅逐出場，寫下費城人近四年來第一位遭驅逐出場的球員。 美聯社 分享 facebook

費城人作客大都會的比賽，明星外野手哈波（Bryce Harper）在第四局和主審卡爾森（Mark Carlson）抗議好球帶，遭驅逐出場，寫下費城人近四年來第一位遭驅逐出場的球員。

哈波在四局上遭到大都會先發投手馬茲（Steven Matz）用93哩的外角伸卡球三振，沒有出棒的他在走回休息區後仍忿忿不平。

該局隊友赫南德茲（Cesar Hernandez）打擊時，卡爾森也對一顆偏高的球喊出好球，休息區裡的哈波認不住大喊出聲，主審立刻回頭補上驅逐出場的裁示，費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）氣得衝出來理論，哈波也跟上前嚷嚷助陣，教練團成員趕緊將他拉開。

Angry Bryce Harper.pic.twitter.com/ABUbexUwEY — Sporting News MLB (@sn_mlb) April 23, 2019

這是哈波生涯第12度遭驅逐出場，也是他加盟費城人後頭一遭。事實上，費城人上一次有球員被驅逐出場已經是2015年6月，哈波是隊史近四年來的第一人。

哈波在首局是吞下三振出局，當時同樣一顆偏高的伸卡球，讓卡爾森撿成第二顆好球，或許當時就已經種下導火線。