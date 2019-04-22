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MLB／海盜倚仗5大先發 暫居國聯龍頭寶座

2019-04-22 15:26台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

海盜靠著頂尖的5大先發強勢領軍，打出國聯最佳戰績，暫居一級火藥庫、國聯中區的龍頭...
海盜靠著頂尖的5大先發強勢領軍，打出國聯最佳戰績，暫居一級火藥庫、國聯中區的龍頭。 美聯社
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目前美國職棒戰績最佳的國聯球隊並非豪門道奇或費城人，而是近期最火燙的匹茲堡海盜隊，他們靠著強悍的投手陣容，在競爭激烈的國聯中區殺出重圍、暫居龍頭。海盜隊上週打出精采的7戰6勝，開季至今先發投手群合計防禦率低到只有1.93，雖然22日以2:3小輸巨人，但也是因打線狀況不佳，只要等強打馬提等人傷癒歸隊，大有與釀酒人一拼國中龍頭的資格。

先發都繳出全明星成績

根據美國運動分析網《CBS體育網》的一週總結指出，海盜隊是上週國聯表現最佳的球隊，他們在7戰內拿下6勝，更一度寫出5連勝，而這居然是在打線持續便秘的情況所獲得的，一切倚仗的就是陣中堅強的先發投手。

其實海盜開季的6勝5敗並非太過搶眼，原因在打線落差甚大，莫蘭(Colin Moran)、馬特(Starling Marte)與貝爾(Josh Bell)等重砲與其他「自殺棒」表現差太多，導致打線難以串連取分。但他們靠著先發投手群演出隊史上首度「前6戰就有3場完封」，先發5人合計防禦率僅1.93，迄今演出13次優質先發（6局失3分以內），可以理解成陣中5位先發都是全明星等級。

萊奧斯短約超值

海盜簽下「棒球浪人」萊爾斯，再度發揮投手再生工廠能力，又撿到一塊寶！ 美聯社
海盜簽下「棒球浪人」萊爾斯，再度發揮投手再生工廠能力，又撿到一塊寶！ 美聯社
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另一篇《CBS體育網》分析先發投手群指出，除了開季時被寄予厚望的「弓箭手」阿契爾(Chris Archer)以及2位去年14勝、自家培育出來的王牌泰隆(Jameson Taillo)與威廉斯(Trevor Williams)之外，太空人奪冠功臣馬斯葛洛夫(Joe Musgrove)、棒球浪人萊爾斯(Jordan Lyles)都意外投很好，5人之中防禦率和WHIP值最差的居然要數泰隆，足見這個先發輪值強悍的程度。

專家更推崇海盜僅用一年短約就簽下萊爾斯，這位棒球浪人過去輾轉於5支球隊之中，表現都是「4A級」的先發投手而已，多數球隊都把他當成應急用（球隊原定的先發投手出狀況等）；而海盜這筆福至心靈的簽約，給萊爾斯機會證明自我收到成效，他先發3戰、投17局只失1分的精彩表現早已超過該筆合約的價值。

專家也指出，只要海盜等到重砲外野手馬特等人從傷兵歸隊，搭配陣中目前挺身而出的外野手夏克(JB Shuck)、雷諾斯(Bryan Reynolds)表現優異，多給投手一點分數支援，海盜的戰績有機會能與一般認為的強權紅雀、釀酒人及小熊等隊一別苗頭，爭搶國聯中區龍頭位置。

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海盜棒球
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