MLB／教練我想打球 阿隆索不顧傷請願對決宿敵

2019-04-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



為了對決宿敵，大都會阿隆索(左)不顧手傷，拜託總教練排他先發上場。 美聯社 分享 facebook

昨天才被觸身球打中手而提前退場，大都會一壘新秀阿隆索（Pete Alonso）今天照樣轟出444呎的大號全壘打，有趣的是，他前一晚就向教頭卡洛威（Mickey Callaway）求情，希望今天一定要被擺進先發名單中，原因為紅雀先發投手哈森（Dakota Hudson）是他大學的死敵；不過雖然有阿隆索首開紀錄，大都會終場仍以4：6輸球。

阿隆索如願被排進先發第二棒，一局上他所看到的第二顆球，就是拉成中外野的超大轟，中外野手佛勒（Dexter Fowler）只跑了幾步就放棄追逐；三局上阿隆索再次對決哈森，他看了五顆球、選到四壞球保送上壘。

不過是24小時之前，阿隆索的右手才被觸身球招呼，退場接受X光檢查，雖然結果無大礙，但深怕錯過和大學宿敵交戰的他，前一晚特地向卡洛威表達上場的意願。

卡洛威向記者說道，「我正要去跟雙親吃晚餐，阿隆索打電話又傳訊息過來，碰面後他說，『嘿，我明天想打球，我討厭這傢伙，我大學時就和他槓上了。』我聽不懂他在說什麼，簡直瘋了。」

阿隆索過去就讀佛羅里達大學，哈森則是密西西比州大，兩校是東南內戰的勁敵，兩人後來都在2016年選秀上榜，阿隆索第二輪進入大都會系統，哈森在首輪被紅雀挑中；事實上，阿隆索過去對哈森打得並不好，在大學留下四支0，小聯盟時期則有三支一。

大都會先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）雖然有佛勒的「托球」助攻，四局上的陽春砲成為個人生涯第五轟，但五局投球丟六分、有四分是自責分，和哈森的五局丟三分內容比起來顯得遜色，最後承擔本季第二敗。