MiLB／不想合租公寓 曾仁和前室友打造移動小屋

2019-04-22 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小熊3A投手克里夫頓（Trevor Clifton）是曾仁和去年小聯盟的室友，不過今年賽季起他有了自己的「移動小窩」。 截圖自Freesarkariresult.com推特 分享 facebook

小熊3A投手克里夫頓（Trevor Clifton）是曾仁和去年小聯盟的室友，不過今年賽季起他有了自己的「小窩」，想要獨居的他利用休賽季期間，和父親一起建造了一間可以用拖車運載的迷你屋，九平方公尺的空間沒有任何衛浴設施，但有床和沙發已經滿足屋主需求。

通常小聯盟球員經濟稱不上富裕，多數3A選手會選擇和隊友合租公寓，去年克里夫頓升上3A後就是和曾仁和、昂德伍德（Duane Underwood）同住，今年想要獨居的他付不起一個月1200美元的租金，於是選擇另一套辦法，參考網路上的範例，打造專屬的移動式小屋。

克里夫頓先是花了200美元買了一台二手露營車，原本只是要針對內部進行改裝，沒想到拆除發現木頭早已腐壞，改造到一半時崩塌，只剩下車頭，後來只好和朋友重新鋪設木地板，再跟父親從頭搭建全新小屋。

花了兩個月時間，克里夫頓完成了四公尺高、九平方公尺的移動小屋，具有鐵皮屋頂和窗戶，也安裝了空調，而克里夫頓在亞利桑納春訓期間，他的父親幫忙裝設沙發、床、冰箱、微波爐和廚櫃，現在連開伙都沒問題。

今年小熊3A的客場開幕戰，克里夫頓請求總教練允許，讓他提前將移動小屋開到主場，最後他就在主場球場的外野牆邊落腳，展開今年賽季，由於球場沒有地方讓他長期擺放房子，他只好「移居」到隊友的住家旁，目前正尋找露營區可以長期停放。

「我只是想要有自己的家，當我回到家就可以好好放鬆，而這就是方法之一。」克里夫頓說道。

23歲的克里夫頓是小熊2013年選秀第12輪才選進的新秀，他曾在小熊高階1A拿下年度最佳投手，去年才升上3A，本季三場先發共8.1局投球，還沒有任何失分和勝敗紀錄；今年已經是他第七年職棒生涯，季後將成為自由球員的他得想辦法在今年升上大聯盟。