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MLB／沒收葉力奇全壘打再開轟 貝林格卻喊肚子餓

2019-04-22 09:15聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

國聯全壘打王之爭今天在道奇和釀酒人之戰上演正面對決，暫以13轟領先群雄的釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich），在八局下敲出右外野深遠飛球，結果卻被貝林格（Cody Bellinger）在牆前跳起來沒收全壘打，下個半局貝林格更在比數平手時反擊致勝陽春砲，除了帶領道奇6：5脫穎而出，也將自己的全壘打數推進到獨居國聯第二的11轟。

「他是個好傢伙，成功的球員，希望我們能一直維持下去。」貝林格賽後如此說著和葉力奇之間的競爭關係，談到那個讓葉力奇全壘打數減一的守備美技，他表示，「球在空中這麼高，我只能在牆前試著抓好起跳時間。」

在貝林格用手套擋下一分後，道奇該局還是遭到追平，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）在兩人出局時登板，卻遭到代打的譚姆斯（Eric Thames）砲轟全壘打，一口氣丟掉三分，救援砸鍋的他最後因貝林格棒子相挺幸運撿到勝投。

貝林格攻、守兩端都是贏球的大功臣，不過被記者問到最喜歡今天哪一刻時，他卻回答因為肚子太餓了，所以應該是等等要吃披薩的時候；今天他四打數三安打、貢獻三分打點，九局上致勝轟還是從釀酒人王牌牛棚海德（Josh Hader）手中擊出。

今天道奇敲出最多支安打的其實是開路先鋒彼得森（Joc Pederson），用五打數四安打、單場雙響的好表現慶祝自己的27歲生日，本季全壘打產量也來到十轟。

在隊友的搶鏡表現下，本季第二場先發的克蕭（Clayton Kershaw）淪為配角，六局投球被敲兩支安打掉兩分，另有七次三振，防禦率2.77，再度以無關勝負作收。

道奇
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