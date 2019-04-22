MLB／紅襪3連勝橫掃光芒 林子偉延長賽替補守備

2019-04-22 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪今天和光芒進行11局大戰，我國好手林子偉沒有先發，只在最後半局替補二壘守備；紅襪靠高飛犧牲打得到致勝分，終場以4：3橫掃光芒，回到大聯盟的林子偉剛好參與這波三連勝。

紅襪將二壘先發位置給了昨天代打敲出生涯首安的農場頭號新秀查維斯（Michael Chavis），不過查維斯此役打擊上沒表現，四打數無安打、吞下一個三振，只靠保送站上一次壘包。

紅襪先發投手普萊斯（David Price）投五局被敲五安打，三支集中在三局下，還因羅伯森（Daniel Robertson）的長打丟掉兩分，除此之外他沒再讓光芒越雷池，並飆出十次三振。

四局上紅襪由莫蘭（Mitch Moreland）陽春全壘打追回一分，六局上滿壘時波賈茲（Xander Bogaerts）適時安打帶有兩分打點，幫助球隊逆轉比數，不過這一分領先，卻在八局下讓光芒范姆（Tommy Pham）用陽春砲討回來。

戰線一路拉進延長賽，紅襪在11局上用安打和保送展開攻勢，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）犧牲觸擊，將跑者推進到二、三壘，下一棒瓦茲奎茲（Christian Vazquez）成功揮出高飛犧牲打，得到重要的一分。

林子偉11局下才因接替查維斯防守二壘亮相，守備上也沒任何處理的機會，隨隊慶祝今年首度三連勝。