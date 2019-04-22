MLB／陳偉殷後援0.2局 馬林魚遭國民完封

2019-04-22 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



旅美投手陳偉殷休息五天再出賽，在比數落後的情況下九局上為馬林魚抓下兩個出局數，不過也被敲出一支安打、丟掉隊友的留在壘包上的自責分，讓比數最終形成0：5輸給國民，個人防禦率則稍降至16.43。

前面八局打完馬林魚以0：3落後給國民，接手投球的金利（Tyler Kinley）三振第一位打者後，後面三名打者統統無法解決，包含被辛默曼（Ryan Zimmerman）扛出單場第二支陽春砲，退場時留下一、二壘的跑者。

陳偉殷本季第六次後援登板，他先三振掉亞當斯（Matt Adams），卻被下一棒的小將狄佛（Wilmer Difo）敲出安打，讓國民多添一分、這分是金利的責失分，接下來陳偉殷製造封殺，用十球結束本日任務。

主場的馬林魚受到國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的壓制，全場只出現三支安打、一分難求。

今天「天才小史」宰制八局，用曲球製造12次揮棒落空和6次的好球進壘，僅被敲兩支安打的他飆出11次三振，寫下今年賽季代表作，另外，此役他也以生涯1260.1局投球，超越前隊友岡薩雷茲（Gio Gonzalez），成為國民隊史的新紀錄保持者。