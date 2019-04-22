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「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00tyruschen

當昨天明星外野手賈吉（Aaron Judge）不幸拉傷腹肌隨即退場的畫面出現，此時所有洋基球迷腦中浮現的大概都是這兩個字：「not again!」（別又來了！）如果連全隊最重要的主力球員賈吉也落難，洋基今年開幕賽先發球員就將有多達六人同時登上傷兵名單，這還不包括開打前就已高掛免戰牌的先發投手塞佛里諾（Luis Severino）及沙巴西亞（CC Sabathia）、後援投手巴坦希斯（Dellin Betances）以及兩大主力野手——中外野手希克斯（Aaron Hicks）與去年十月動韌帶重建手術的游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorious）。

傷兵魔咒從季前就不斷困擾著洋基，現在竟然也發生在主力打者賈吉(中)身上，他被換下...
傷兵魔咒從季前就不斷困擾著洋基，現在竟然也發生在主力打者賈吉(中)身上，他被換下後在休息室狂擠頭盔出氣...真的要小心頭盔爆掉後碎片傷到隊友！ 美聯社
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簡直像是會傳染的傷兵問題造成洋基戰績不如預期，到昨天為止只有10勝10敗，已落後領先的光芒有3.5場勝差。更重要的是，洋基平白錯失了趁季初紅襪陷入低潮時一舉拉開差距的大好機會，目前領先剛在客場連贏光芒兩場的紅襪只有2.5場勝差。再加上光芒來勢洶洶，對洋基來說，想奪回睽違七年的美東分區冠軍難度頓時又提高不少。

但與此同時，洋基過去幾年厚積農場深度的努力發揮了效用。名字屢次出現在交易謠言卻始終未被送出的小將弗瑞茲爾（Clint Frazier）適時打出名堂，目前OPS 1.020是隊上最高，打點14分也暫居第二，可說是洋基能夠保有五成勝率且不至於落後光芒太多的首要功臣。頂上塞佛里諾空缺的杰曼（Domingo German）連續三場先發都投得不錯，17局投球僅被擊出9隻安打且有19次三振，防禦率只有2.65。季前名列百大新秀的二年級先發投手洛埃西加（Jonathan Loaisiga）被拉上來先發兩場也得到相當高的評價。

洋基開季要是沒有杰曼挺身而出，現在戰績恐怕更是慘不忍睹，他先發與中繼共拿下3勝，...
洋基開季要是沒有杰曼挺身而出，現在戰績恐怕更是慘不忍睹，他先發與中繼共拿下3勝，主投19局、防禦率只有2.37。 美聯社
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另一方面值得洋基慶幸的是今年季初的賽程相對好打。前20場比賽與重建中的金鶯、老虎、皇家以及半重建狀態的白襪對戰多達15場，期間真正稱得上是強敵的只有太空人及紅襪──而且是正陷入低潮的紅襪，他們作客紐約的兩連戰分別被洋基以8:0及5:3橫掃。

傷兵問題對洋基來說既是近憂也是遠慮。雖說除了塞佛里諾及葛瑞格里歐斯可能要到下半季才能上場，其他球員都可望在上半季陸續歸隊。尤其桑契斯如無意外這禮拜就能重返球場，史丹頓（Giancarlo Stanton）及土洛威斯基（Troy Tulowitzki）也有可能在接下來西征的某個時點回到場上。但此時此刻賈吉的受傷才是真正的不可承受之重，去年他因觸身球受傷開始缺賽時，洋基的戰績是65勝36敗，落後第一的紅襪4.5場勝差；等他傷癒歸陣，洋基已落後紅襪足有10場勝差。總計賈吉過去兩年擔任先發的比賽洋基勝率是61.3%（159勝100敗），其他場次勝率則只有49.2%（32勝33敗），由此可見賈吉的無可取代性。如果這次腰傷又使他長期脫離戰線，對洋基而言不啻是一記極難補救的重傷害。

洋基外野手弗瑞茲爾竟然成為隊中表現最好的打者，他去年在洋基只出賽15場，34個打...
洋基外野手弗瑞茲爾竟然成為隊中表現最好的打者，他去年在洋基只出賽15場，34個打數只有1分打點。本季至今他出賽16場，57個打數已有14分打點，打擊率高達.351。 美聯社
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此外，部份洋基球員的傷勢其實是有如冰凍三尺非一日之寒，嚴重的話可能影響球員的長遠表現。像是希克斯在前年就同樣因背部肌肉拉傷兩度上傷兵名單。桑契斯去年也大小傷不斷。一直為腳傷所苦的土洛威斯基不但去年整季報銷，前年也僅出賽66場。向來被期待能成為未來主力一壘手的柏德（Greg Bird）更是從新人年開始就年年掛彩，如今能否打出被寄予厚望的長打火力已成問號。而某些球員的新傷則帶來了極大的不確定性，未來能否重拾過去的身手也成問題。像是葛瑞格里歐斯的韌帶受傷及安都哈的肩傷，都屬於可能大幅影響打擊及傳球能力的身體部位。而塞佛里諾跟巴坦希斯都傷在投球的肩膀，更可能因此球威大減。

也因此從季初開始就有各種媒體大聲疾呼洋基須早為之計。像是知名的部落格Pinstripe Alley早在四月初就指出洋基該盡早開始尋求交易。在傷兵接二連三地出現後，總經理凱許曼（Brian Cashman）也確實找了不少外援。包括四月初與工具人潘寧頓（Cliff Pennington）簽下小聯盟約，上週又簽下前年在光芒轟出38發全壘打的莫里森（Logan Morrison）來增加一壘位置的深度。

洋基在人力吃緊的情況下，緊急簽下自由球員莫里森，不過他去年在雙城打擊表現已大幅衰...
洋基在人力吃緊的情況下，緊急簽下自由球員莫里森，不過他去年在雙城打擊表現已大幅衰退，恐怕對洋基無法有太大的幫助。 美聯社
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但這些異動都只能算是尋找一時的備胎，對於填補戰力空缺並無太大幫助，更遑論增強實力。真正要能夠對戰力有幫助，顯然只有坐上談判桌與其他球隊談出夠份量的球員交易。於是乎不少媒體已搶先幫洋基「亂點鴛鴦譜」，包括紐約郵報的雪曼（Joel Sherman）在賈吉受傷後就一口氣列出水手的布魯斯（Jay Bruce）、遊騎兵的秋信守以及皇家的高登（Alex Gordon）這三位季初表現較好的外野手都是可供考慮的交易人選。但從種種跡象看來，洋基高層顯然不會想要為此而荷包大失血。

秋信守(右)目前高達.419的上壘率固然是很吸引人，但高達2100萬年的年薪要付...
秋信守(右)目前高達.419的上壘率固然是很吸引人，但高達2100萬年的年薪要付到2020球季結束後，恐怕這點就會讓洋基卻步。 美聯社
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例行賽猶如一場長期抗戰，對身在美聯東區的洋基來說這場總體戰更加不好打。其他身處弱區的球隊有較多在例行賽讓主力球員輪休的餘裕，洋基顯然並不享有這份奢侈，即便一兩場勝差都可能攸關全局。若想繼續保有拿下分區冠軍以至於爭冠的競爭力，因傷兵而捉襟見肘的洋基很可能被迫不得不在此時此刻做出驚人之舉。

洋基賈吉

tyruschen

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