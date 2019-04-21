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MLB／大都會麥尼爾力拚打擊王 從小崇拜老虎伍茲

2019-04-21 21:43聯合報 記者藍宗標╱即時報導

大都會隊「二年級生」麥尼爾（Jeff McNeil）開季打出好表現，目前打擊率3成88在國聯排名第二，只落後道奇隊貝林格（Cody Bellinger）的4成07，這位27歲好手充滿自信說：「奪下打擊王不是不可能的夢想，而是非常實際，心中永遠有這個念頭。」

麥尼爾在2013年選秀會第12輪被大都會選中，去年7月25日初登大聯盟，菜鳥球季出賽63場，繳出打擊率3成29的佳績，今年首次站穩大都會先發打線。

紐約郵報今天專訪麥尼爾，最大重點放在挑戰打擊王，他表示，過去在高階1A打球時，曾經接近這個頭銜，升上更高層級後，也期待打出更高水準的表現，必須充滿自信，一旦懷疑自己就會愈來愈難打。

麥尼爾小時候打過高球，最崇拜的偶像是最近以43歲之齡，再奪名人賽冠軍的伍茲（Tiger Woods），他說：「以前每周日都要坐在電視機前，看著伍茲主宰每項大賽。」

伍茲以不惑之齡重返榮耀，麥尼爾認為，只要他保持身體健康，再奪四大賽冠軍並非新鮮事。

紐約郵報也問麥尼爾，最想和古今名將一起吃晚餐的三個人選，他說：「伍茲、 貝比魯斯（Babe Ruth）和布萊恩（Kobe Bryant）。」

至於最想對決的大聯盟投手，麥尼爾指名克蕭（Clayton Kershaw）、查普曼（Aroldis Chapman），一個是選秀前就常看的巨投，另一個是擁有時速一百英里「火球」的左投，目前還未對過。

伍茲大都會選秀
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