親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動IP
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

彰化工業區資源回收廠大火 22部消防車搶救

斯里蘭卡第8爆宣布宵禁 至少185死、1台人傷

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
NBARay Allen超級鐵粉圓夢見面會今日十大好球 (4月21日)

MLB／亞古納關鍵安 勇士9上灌5分逆轉印地安人

2019-04-21 17:20中央社 克里夫蘭20日綜合外電報導

亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出的關鍵兩分打點安，率勇士逆轉印地安...
亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出的關鍵兩分打點安，率勇士逆轉印地安人。 美聯社
分享

今天包括亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出的關鍵兩分打點安打在內，MLB勇士在9局上半灌進5分，以8比7逆轉擊敗印第安人。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士與克里夫蘭印第安人今天進行雙重戰，首戰印第安人靠5局下半掃回6分，以8比4擊敗勇士，勇士則在第2戰還以顏色，靠9局上半的5分大局拿下勝利。

當時勇士在9上以3比7落後，奧比斯（Ozzie　Albies）在兩出局後揮出沿一壘線邊的兩分打點一壘安打，滿壘情況下，弗里曼（Freddie Freeman）獲保送擠回1分。

眼看領先剩下1分，印第安人緊急換投，但勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）逮中對方投手的快速球，一棒擊向左外野掃回兩分，讓勇士後來居上，以8比7領先地主印第安人。

印第安人9下未能逆轉，勇士最終以8比7擊敗印第安人，勇士8下登板後援的傑克森（Luke Jackson）獲得勝投，9局上場的明特（A.J. Minter）則獲得他本季第2次救援成功。

印第安人先發投手包爾（Trevor Bauer）今天有優異表現，他共投6.1局，送出10次三振、2個四壞球保送，打出3支安打，丟掉2分都是自責分，但與勝投無緣。

MLB
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

MLB／水手4轟相挺 菊池在大谷面前收旅美首勝

2019-04-21 14:03

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

MLB／迎接林多復出 印地安人DFA老將拉米瑞茲

2019-04-21 09:10

MLB／今日戰績表 釀酒人葉力奇雙響13轟獨走聯盟

2019-04-21 15:46

MLB／林子偉無安打吞2K 紅襪險勝光芒

2019-04-21 09:46

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

MLB／首局連挨兩轟 達比修吞第3敗

2019-04-21 08:04

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

MLB／又是天使包爾 內野飛球沒跑變雙殺

2019-04-20 13:59

MLB／葉力奇敲出11轟平隊史 海德失守釀酒人吞三連敗

2019-04-20 12:38

MLB／另類紀錄 歐塔維諾攜高爾上演史上首次0號對決

2019-04-20 11:27

MLB／林子偉本季首安出爐 教頭預告長駐二壘

2019-04-20 11:06

MLB／沙胖防禦率0奪本季首勝 差6K達生涯3千

2019-04-20 10:45

MLB／首次團隊打擊練習 大谷：比一個人有趣

2019-04-20 10:30

MLB／林子偉返大聯盟 先發敲首安紅襪止3連敗

2019-04-20 10:14

MLB／平凡飛球吹成德州安打 小熊主場風送布萊恩2打點

2019-04-20 09:18

MLB／曾笑洋基迷愚蠢沒藥醫 莫里森小聯盟約加盟

2019-04-20 08:13

MLB／甩棒引風波 白襪、皇家當事人都遭禁賽

2019-04-20 07:48

MLB／手肘有怪聲 大都會強投狄葛隆要MRI檢查

2019-04-20 07:18

MLB／林子偉再上大聯盟 與紅襪頂級新秀競爭

2019-04-20 03:15

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00
看更多

熱門文章

中職／楊志龍單場4觸身勒令退場 陳傑憲手骨折

2019-04-20 21:04

日職／王柏融扛三棒4支1 火腿2：1險勝羅德

2019-04-21 16:20

NBA／76人、籃網場上爆衝突 場下發言誰也不讓誰

2019-04-21 10:35

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔馬刺系列賽2平

2019-04-21 09:19

日職／宋家豪4球化解滿壘危機 連8場無失分

2019-04-20 19:35

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

NBA／火箭聽牌等待勇士 宿命對戰有望上演

2019-04-21 16:45

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

NBA／安比德回歸繳31分 76人扯裂籃網聽牌

2019-04-21 09:22

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2019-04-21 16:41

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

中職／一場比賽傷4主力 黃甘霖：一個頭兩個大

2019-04-20 22:35

中職／兄弟逆轉統一 黃鈞聲4阻殺功不可沒

2019-04-20 18:51

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-21 13:22

SBL／張宗憲扮第四節先生 富邦退裕隆搶先開胡

2019-04-20 19:28

JHBL／男、女組冠軍戰 衛冕軍都無緣

2019-04-20 23:59

全中運跆拳道／想當奧運國手 湖口小將首度稱霸

2019-04-20 22:24

MLB／水手4轟相挺 菊池在大谷面前收旅美首勝

2019-04-21 14:03

全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16

NBA／雷霆回神劈拓荒者 衛少：保持侵略性

2019-04-21 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top