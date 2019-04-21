MLB／亞古納關鍵安 勇士9上灌5分逆轉印地安人

2019-04-21 17:20 中央社 克里夫蘭20日綜合外電報導



亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出的關鍵兩分打點安，率勇士逆轉印地安人。 美聯社 分享 facebook

今天包括亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出的關鍵兩分打點安打在內，MLB勇士在9局上半灌進5分，以8比7逆轉擊敗印第安人。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士與克里夫蘭印第安人今天進行雙重戰，首戰印第安人靠5局下半掃回6分，以8比4擊敗勇士，勇士則在第2戰還以顏色，靠9局上半的5分大局拿下勝利。

當時勇士在9上以3比7落後，奧比斯（Ozzie Albies）在兩出局後揮出沿一壘線邊的兩分打點一壘安打，滿壘情況下，弗里曼（Freddie Freeman）獲保送擠回1分。

眼看領先剩下1分，印第安人緊急換投，但勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）逮中對方投手的快速球，一棒擊向左外野掃回兩分，讓勇士後來居上，以8比7領先地主印第安人。

印第安人9下未能逆轉，勇士最終以8比7擊敗印第安人，勇士8下登板後援的傑克森（Luke Jackson）獲得勝投，9局上場的明特（A.J. Minter）則獲得他本季第2次救援成功。

印第安人先發投手包爾（Trevor Bauer）今天有優異表現，他共投6.1局，送出10次三振、2個四壞球保送，打出3支安打，丟掉2分都是自責分，但與勝投無緣。