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MLB／水手4轟相挺 菊池在大谷面前收旅美首勝

2019-04-21 14:03聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

菊池也在花卷東高校學弟大谷翔平面前，喜獲大聯盟首勝。 美聯社
菊池也在花卷東高校學弟大谷翔平面前，喜獲大聯盟首勝。 美聯社
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菊池雄星在大聯盟第六場先發，雖然對天使只投出五局丟四分的內容，但在水手隊友的四轟掩護下，終場以6：5作收，菊池也在花卷東高校學弟大谷翔平面前，喜獲大聯盟首勝。

菊池雄星被敲十支安打，第三局起每局皆有失分，四分自責分追平本季個人紀錄，用了單場最多97球的他在賽後表示，「內容不算好，是靠著野手和救援投手幫忙才贏球，賽季剛開始而已，我很開心能拿到第一勝，但我還是有些問題要調整，希望下一場繼續繳出最佳表現。」

菊池雄星的這一勝，不但要獻給剛因癌症逝世的父親菊池雄治，也感激水手日籍前輩鈴木一朗鼓勵，他表示，一朗在日本引退賽時的一聲「加油」，一直都銘記在心，無法忘記。

坦言首勝到手如釋重負的菊池雄星，在賽後接受隊友的啤酒浴，一身濕的他直呼比想像中還冷，還笑說在日本沒有這種儀式。

水手在首局就用兩發全壘打得到兩分，幫助菊池雄星早早提名勝投候選人，在漢尼格（Mitch Haniger）、沃格巴克（Daniel Vogelbach）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和桑塔納（Domingo Santana）各貢獻一轟下，水手也追平2000年紅雀所創下的紀錄，在開季前24戰狂敲53轟。

普侯斯單場兩分打點進帳，大聯盟生涯累積1993分打點。 美聯社
普侯斯單場兩分打點進帳，大聯盟生涯累積1993分打點。 美聯社
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天使雖然輸球，仍有值得慶祝的紀錄，資深球員普荷斯（Albert Pujols ）在九局下擊出本季第三發的陽春砲，單場兩分打點進帳，大聯盟生涯累積1993分打點，根據數據網站Elias Sports Burea的分析，普荷斯已超越名人堂得主貝比魯斯（Babe Ruth）， 名列史上第五。

只是貝比魯斯生涯打點在大聯盟官網紀錄是2213分， 史上名列第二， 其間的差異在於打點項目是在1920年才列入官方紀錄，而大聯盟官網是把貝比魯斯在1914年到1919年的打點數全列入計算。 另外，普荷斯在大聯盟生涯全壘打數也來到636轟，仍排在史上第六。

水手大聯盟天使
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