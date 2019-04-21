MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



球迷二度鬧場，二壘審尼爾森看不下去，親自將球迷「驅逐出場」。 美聯社 分享 facebook

藍鳥今天作客運動家以10：1獲勝，大比分差逼得運動家派出野手莫拉雷斯（Kendrys Morales）客串投球，中間兩度遇到球迷鬧場也搶走目光，二壘審尼爾森（Jeff Nelson）看不下去，親自將球迷「驅逐出場」。

運動家隊在九局下兩出局、二壘有人正準備反攻時，突然有球迷從左外野跳進場內，先跑到二壘，再往一壘前進，接著又衝往投手丘，藍鳥野手只能在一旁看著球場保全與他演出追逐戰。

這場追逐戰在球迷再度衝往二壘時畫下句點，二壘審尼爾森裝作若無其事，等球迷經過時立刻伸出雙手將他抱住，與趕到的保全一同將他壓倒在地，才結束這場鬧劇。

而稍早在七局上半時，也有球迷闖入場內，想要偷走運動家隊右外野手皮斯卡提（Stephen Piscotty）的帽子，當他發現事情不對想要回到觀眾席時，卻被穿著運動家外套的球迷推回場內，保全立刻衝上逮人。

球迷鬧場被裁判一把抱住

Jeff Nelson doesn't have time for your shenanigans. pic.twitter.com/85Ux6hg9yO — Jessica Kleinschmidt (@KleinschmidtJD) April 20, 2019

球迷偷帽子想落跑，被主場球迷擋住