MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

球迷二度鬧場,二壘審尼爾森看不下去,親自將球迷「驅逐出場」。 美聯社 分享 facebook

藍鳥今天作客運動家以10:1獲勝,大比分差逼得運動家派出野手莫拉雷斯(Kendrys Morales)客串投球,中間兩度遇到球迷鬧場也搶走目光,二壘審尼爾森(Jeff Nelson)看不下去,親自將球迷「驅逐出場」。

運動家隊在九局下兩出局、二壘有人正準備反攻時,突然有球迷從左外野跳進場內,先跑到二壘,再往一壘前進,接著又衝往投手丘,藍鳥野手只能在一旁看著球場保全與他演出追逐戰。

這場追逐戰在球迷再度衝往二壘時畫下句點,二壘審尼爾森裝作若無其事,等球迷經過時立刻伸出雙手將他抱住,與趕到的保全一同將他壓倒在地,才結束這場鬧劇。

而稍早在七局上半時,也有球迷闖入場內,想要偷走運動家隊右外野手皮斯卡提(Stephen Piscotty)的帽子,當他發現事情不對想要回到觀眾席時,卻被穿著運動家外套的球迷推回場內,保全立刻衝上逮人。

Jeff Nelson doesn't have time for your shenanigans. pic.twitter.com/85Ux6hg9yO

What is you doing boo boo? 🤔 pic.twitter.com/RkJAQY0EVq