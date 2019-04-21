MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



金鶯戴維斯在比數大幅落後下， 在最後一局登板投球。 美聯社 分享 facebook

在歷經跨季54打數無安打後，金鶯戴維斯（Chris Davis）走出低潮，近五場比賽17打數有七支安打，而在今天的晚場雙重賽，他沒有上場打擊，卻在比數大幅落後下， 在最後一局登板投球，被轟陽春砲而掉一分，雙城最終以16：7屠殺金鶯。

金鶯稍早才以5：6惜敗雙城，該役戴維斯為先發一壘手，四打數敲出兩支安打，打擊率回升到1成40，緊接著的晚場賽事，他沒被排進先發名單。

雙城在前四局就濫炸五轟，打爆金鶯先發投手柯布（Alex Cobb）和第一任牛棚萊特（Mike Wright），比數一度形成13：0的差距。

金鶯讓菜鳥克萊恩（Branden Kline）當第三任投手，也沒能止住失血，後援兩局挨兩轟、丟掉兩分，在勝負毫無懸念之下，戴維斯在九局上登板投球。

戴維斯總共面對五名打者，被敲兩支安打，其中包含被前金鶯隊友史構普（Jonathan Schoop）揮出陽春砲，不過他在和亞德里安薩（Ehire Adrianza）纏鬥九顆球後，用81.7哩變速球送出三振，投了22球其中16球是好球，最快球速86哩，防禦率9。

這是戴維斯生涯第二度登板，2012年他曾在和紅襪的17局大戰中後援兩局，當時無失分且飆兩K，最終拿下勝投。

雙城共敲出八支全壘打，追平隊史紀錄，單場雙響的有史構普、蓋佛（Mitch Garver）和克魯茲（Nelson Cruz）等三人，羅沙里歐（Eddie Rosario）則送出近三戰的第五轟。