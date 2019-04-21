MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



剛炒掉打擊教練的馬林魚，立刻打爆國民王牌薛則，從他手裡攻下7分。 美聯社 分享 facebook

剛炒掉打擊教練的馬林魚，立刻打爆國民王牌薛則（Max Scherzer），今天的比賽讓這位三屆塞揚獎得主丟掉七分，終場馬林魚以9：3收獲本季首度二連勝。

開季打完20場比賽，馬林魚昨天宣布革除帕里亞魯洛（Mike Pagliarulo）的打擊教練職位，為球隊的打擊不振負責，今天賽前馬林魚的得分51分在全聯盟排名墊底，沒想到此役對上國民，全隊從薛則手中敲出11支安打，追平薛則加盟國民以來生涯單場最多被安打紀錄，上一次他單場挨11支安打已是2015年9月。

馬林魚只在第四局出現三上三下，首局就用三支安打先換到兩分，第三局和第五局各添一分，其中五局下是由葛蘭德森（Curtis Granderson）的陽春砲，六局下他們又在一人出局後連敲三支安打再拿三分，而薛則在出現守備傳球失誤後退場。

薛則先發5.1局失七分，有六分是自責分，送出九次三振顯得無濟於事，用了108顆球的他吞下第三敗，防禦率來到4.45。球季開打至今，他不再是國民的勝利保證，先發五場中球隊輸掉四場。

國民雖然也繳出十支安打，但受到馬林魚先發投手烏雷納（Jose Urena）壓制，攻勢無法串聯，烏雷納在六局投球掉三分，有兩分是自責分，繳出優質先發的他，本季首勝終於開張。