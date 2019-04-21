MLB／柳賢振挨雙響砲 葉力奇13轟離大聯盟紀錄差一步

2019-04-21 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）連三場開轟，今天單場雙響，苦主是剛傷癒歸隊的道奇韓籍投手柳賢振，讓葉力奇以13轟在全壘打榜獨居領先，也超越譚姆斯（Eric Thames）成為隊史開季5月前最多轟紀錄保持人。

釀酒人靠著葉力奇在第三局、第六局的兩發陽春砲以及布勞恩（Ryan Braun）七局下的三分砲，加上先發投手安德森（Chase Anderson）投五局僅被敲一安、無失分，與三名後援投手聯手完封，以5：0擊敗道奇。

葉力奇的第一發全壘打先超越譚姆斯在2017年5月前敲出的11轟，下一發則是追平「小王子」費爾德（Prince Fielde）在2007年5月單月敲出13轟，兩項都是隊史紀錄；而大聯盟在5月前的全壘打紀錄是14轟，由2006年普荷斯（Albert Pujols）、2007年A-Rod（Alex Rodriguez）共同保持。

大聯盟今年提早開季，讓葉力奇有較多時間締造紀錄，釀酒人到5月前還有九場比賽，其中三場在主場，葉力奇本季出賽22場，13發全壘打全數都在主場敲出，主場打擊率高達4成35，客場打擊率卻掉到2成70。

道奇先發投手柳賢振在4月9日對紅雀時只先發1.2局退場，因左側鼠蹊部拉傷，今天是傷後首度出賽，投5.2局被敲六安，但只有葉力奇兩發全壘打造成傷害，丟掉兩分，另送出多達九次三振，只有一保送，在道奇全場僅敲出兩安情況下，吞下本季首敗。