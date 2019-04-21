MLB／林子偉無安打吞2K 紅襪險勝光芒

2019-04-21 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉本季首度連兩場先發，今天擔任第八棒、二壘手， 但在四打數繳白卷，還吞下兩次三振。 美聯社 分享 facebook

紅襪客場作戰光芒，林子偉本季首度連兩場先發，今天擔任第八棒、二壘手， 但在四打數繳白卷，還吞下兩次三振，打擊率下滑至1成11，守備上有策動一次雙殺；一度遭到光芒追平的紅襪，最終靠著九局上的高飛犧牲打獲得致勝分，以6：5驚險收下二連勝。

林子偉在二局上的首打席面對滿壘的打點機會，可惜他只看了三顆球就遭到光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）三振；紅襪隊友在他之後搶下五分大局，先是下一棒的里昂（Sandy Leon）觸身球獲保送首開紀錄，接著班寧坦迪（Andrew Benintendi）補上滿貫砲。

林子偉在四局上雖然把球送到深遠左外野，還是在警戒區前遭到接殺；六局上則是擊出游擊方向滾地球出局；九局上紅襪和光芒5：5戰成平手，林子偉在無人出局、一壘有人時犧牲觸擊失敗，換來第二次三振。

紅襪的兩波得分都在林子偉出局之後，下一棒的頭號新秀查維斯（Michael Chavis）在九局以代打身分演出大聯盟處女秀，立刻敲出長打的生涯首安，接著班寧坦迪高飛犧牲打，打下個人在這場的第五分打點。

紅襪在九局下從兩人出局一、二壘有人的驚魂中守住勝利，剛上場的替補捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）用再見一壘牽制建功；八局下登板砸鍋的巴恩斯（Matt Barnes）反倒撿到勝投，先發5.2局丟2分的波瑟羅（Rick Porcello）則無關勝敗。