MLB／迎接林多復出 印地安人指定轉讓拉米瑞茲

2019-04-21 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



在缺席開季前三周後，印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）今天正式脫離受傷名單，也會在晚場的雙重賽先發上陣；為了迎接主將歸位，印地安人將老將拉米瑞茲（Hanley Ramirez）指定轉讓，這名35歲的昔日強打可能得再次面對被釋出的命運。

林多先是在2月初的自主訓練傷到右膝，3月底又在隊內賽跑壘時扭傷左腳踝，不過從近日的小聯盟復健賽來看，他已經徹底擺脫傷病陰霾，三場出賽繳出兩轟、兩打點和一支二壘安打，也難怪在大聯盟復出第一戰，就被賦予開路先鋒一職，回到游擊大關的老位置。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，考量林多的身體，接下來會讓他擔任幾場的指定打擊，棒次可能安排在三、四棒。林多則說，「不管他在哪裡需要我，我都會去打，就算要我打第九棒也行。」

隨著林多歸隊，拉米瑞茲就得讓出指定打擊的角色，今年2月底才以小聯盟約加入印地安人的他，雖然開季擠進25人名單，但16場比賽只有1成84打擊率，兩轟、八分打點和17次三振。

拉米瑞茲在去年季中被紅襪釋出，歷經半年多的失業，現在再度遭印地安人指定轉讓，接下來七天會被交易或釋出。法蘭柯納表示，「我希望大家能理解這完全是棒球上的決定，拉米瑞茲是我們的好模範，我也知道他想繼續打球，希望他能如願。」