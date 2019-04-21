MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



重砲賈吉（Aaron Judge）在今天對皇家之戰提前傷退，為洋基的勝利蒙上一層陰影，陣容壯盛的傷兵名單可能再添一人，就看核磁共振顯影（MRI）的檢查結果如何。

賈吉今天擔任第二棒，第一局就敲出全壘打展現火力，六局下面對斯帕克曼（Glenn Sparkman）的速球雖然敲出右外野安打，不過站上一壘時表情痛楚，隨後被代跑換下，初步診斷為左腹斜肌拉傷。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，預期賈吉將進入傷兵名單，「我不會低估賈吉對球隊的影響力，不過我認為我們的陣容有足夠彈性，今年已經面對了不少狀況，我們會會好上場表現的。」

洋基目前傷兵名單多達11人，其中包括史丹頓（Giancarlo Stanton）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、塞佛里諾（Luis Severino）等主力球員，快可以湊齊一套先發陣容，好消息是桑契斯（Gary Sanchez）有望在洋基接下來的客場之旅歸隊。

今天七局失一分拿下勝投的田中將大表示：「賈吉受傷當然對球隊有影響，但我們還是要做好自己的工作，只要能保持戰績，等到傷兵歸隊，我相信我們能夠爆發，站上好的位置。」