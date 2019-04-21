MLB／7局失1分奪勝 田中將大：狀況不好

2019-04-21 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基日籍投手田中將大以七局僅失一分的好投拿下本季第二勝，洋基靠著團隊四發全壘打以9：2擊敗皇家，戰績回到10勝10敗的五成勝率，不過中心打者賈吉卻在第六局因左腹斜肌拉傷提前退場，將接受核磁共振顯影（MRI）的進一步檢查。

田中將大上一戰對白襪僅投四局失五分退場，今天全場被敲四支安打還出現三次保送，不過也送出七次三振，僅因莫瑞菲德（Whit Merrifield）的陽春砲丟掉一分，生涯首度對皇家拿下勝投，防禦率來到2.76。

不過，田中將大的拿手武器指叉球還未找回手感，速球使用比例因此偏高，幸好滑球依舊犀利，總教練布恩（Aaron Boone）表示：「令人印象深刻，老實說他的狀況沒有很好，控球有點偏差，不過還是找到辦法投下去。」

前一場賽後田中將大就表示指叉球狀況不佳，他在今天賽後表示：「我認為還是動作機制出問題，不過一旦上場比賽，就是保持侵略性，拿出所有武器，攻擊好球帶。」不過田中也表示，在下一場先發來臨前，會再試著調整，希望找回指叉球。

洋基單場四轟是本季第三次，攻下九分則是第二多，賈吉在首局敲出陽春砲，弗瑞茲爾（Clint Frazier）二局下跟進，四局下陶企曼（ Mike Tauchman）、勒梅休（DJ LeMahieu）繼續開轟，將比分拉開到6：0。