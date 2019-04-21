MLB／首局連挨兩轟 達比修吞第3敗

2019-04-21 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小熊在主場迎戰響尾蛇，達比修有先發在開賽遇亂流，首局遭狙擊「背靠背」陽春砲，先發五局失掉三分的他也沒得到隊友火力支援，終場小熊以0：6遭到完封，達比修吞下第三敗。

達比修有沒能延續前一戰收穫勝投的好運，今天一開賽就讓響尾蛇開路先鋒戴森（Jarrod Dyson）敲出首棒首打席安打，靠著左外野手的精采傳球才成功觸殺在二壘，抓到第一個出局數。

接著達比修有繼續挨打，讓下兩棒的艾斯柯巴（Eduardo Escobar）和培洛塔（David Peralta）接連敲出全壘打，首局就掉了兩分；下一局他一登板先投出兩個保送，響尾蛇用高飛犧牲打多添一分。

儘管後來越投越順，達比修有還是在五局下的打席被換下場，今天只投88球，他表示，「國聯和美聯不太一樣，沒有指定打擊，如果能繼續投到第六、七局的話，應該會找回更多自信。」總計今天被敲五支安打，失三分都是自責分，有三個保送和七次三振，防禦率5.96，

達比修有還說，他在投手丘上過於冷靜思考，過去常會想太多，想著要如何投出三振，現在已改變模式，變得大膽且順從直覺。

同場先發的響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）克服小熊主場的強烈冷風，六局投球只被敲三支零星安打、沒有掉分，另外送出4K，在自家打線六局上出現莫菲（John Ryan Murphy）的兩分砲後，更篤定拿下本季第三勝。