MLB／又是天使包爾 內野飛球沒跑變雙殺

2019-04-20 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使一壘手包爾（Justin Bour）上周才因為裁判給出安全上壘，卻自認出局離壘後遭到觸殺，今天他又在揮出內野飛球後放棄跑壘，結果對手刻意將球落地，再轉換成雙殺守備，終結該局攻勢。

八局下天使剛靠著楚奧特（Mike Trout）的兩分砲和水手形成3平，一人出局後普荷斯（Albert Pujols）因觸身球上一壘，下一棒的包爾對上隊剛登板的羅斯克（Zac Rosscup）揮出二壘方向的飛球，打完後包爾釘在本壘，看了一眼後就轉頭準備回休息區。

水手兩名野手就定位準備處理飛球，原本跑上二壘的普荷斯視情況也趕緊回到一壘，結果這時候三壘手希利（Ryon Healy）突然縮手，後退讓球落地，接著將球傳到二壘，然後再轉傳一壘，順利演出雙殺。

沒能繼續追分的天使，在下個半局嘗到惡果，終結者艾倫（Cody Allen）九局上遭貝克漢（Tim Beckham）和納維茲（Omar Narvaez）連兩棒狙擊陽春砲，終場就以3：5敗陣。

判定內野高飛球的先決條件應該為一、二壘有人或滿壘的情形，包爾卻自形認定而放棄跑壘，引來網友在網路上撻伐，希望天使指定轉讓這位已經兩度在跑壘透露消極態度的球員。

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）在賽後針對這個插曲發表評論，「他大概生涯裡不會再犯這種錯誤，這是在LLB就該學到的東西。」包爾也對自己行為感到尷尬，「我沒有任何藉口可說，這是每個人剛開始打棒球就學到的第一課，那真的很糟。」