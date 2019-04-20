MLB／另類紀錄 歐塔維諾攜高爾上演史上首次0號對決

2019-04-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



In the 7th inning, @TGO7E faced Adam Ottavino, the first No. 0 vs No. 0 battle in @MLB history. pic.twitter.com/hfWlt07zpG — MLB Stats (@MLBStats) April 20, 2019

洋基今天以6：2贏下皇家，場上有個畫面是大聯盟史上第一遭，七局上歐塔維諾（Adam Ottavino）為洋基登板後援，好巧不巧，對上的皇家首棒打者高爾（Terrance Gore）和他一樣穿著0號球衣，兩隊0號球員的投打對決畫面寫下新頁。

想在歷史上留名不必付出功勞，只要穿對球衣就行。歐塔維諾自2013年以來都以0號為背號，今年冬天加盟洋基後也成為隊史第一位0號球員，而高爾也只有去年短暫到小熊打工半季時換成1號球衣，2014年起他待在皇家都穿著0號球衣。

這場大聯盟116年來第一次的0號對決，最後由歐塔維諾勝出，兩好兩壞情況下，他投出82.6哩滑球將高爾三振。

下一次再看到兩位同穿0號球員對決不知道得等何時，事實上現役球員只有三人選擇0號當背號，除了上述二人，另一位是水手外野手史密斯（Mallex Smith）。