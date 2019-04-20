MLB／林子偉本季首安出爐 教頭預告長駐二壘

2019-04-20 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉重返大聯盟敲出本季首安，並陣守二壘大關。 美聯社 分享 facebook 回到大聯盟第一天，林子偉就敲出本季首安，總計四打數一安打，守備上也參與三次漂亮的雙殺，紅襪隊靠著貝茲（Mookie Betts）、莫蘭（Mitch Moreland）、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）攜手開轟，以6：4擊敗全聯盟戰績第一的光芒，中止三連敗。

紅襪隊三名二壘手努尼耶茲（Eduardo Nunez）、派卓亞（Dustin Pedroia）、霍特（Brock Holt）全進傷兵名單，今天從3A叫上林子偉及查維斯（Michael Chavis）頂替，另將投手拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）指定讓渡，空出位置。

總教練柯拉（Alex Cora）也透露，未來會讓林子偉長駐二壘，查維斯因二壘守備經驗不足，將先擔任一、三壘手並兼任指定打擊。

林子偉重返大聯盟就擔任先發二壘手、第九棒，打完全場，三局上的首打席雖然遭到三振，不過五局上再度上場，在兩出局無人在壘時敲出中間方向強勁滾地球，雖然被二壘手攔下，但林子偉靠著腳程跑出內野安打；第七、第九局的兩個打席則都敲出一壘方向滾地出局，打擊率為兩成整。

紅襪隊需要林子偉在守備上的表現，林子偉也從四局開始連續四個半局都有生意上門，從五局下開始連續處理三次雙殺，幫助球隊化解壘上有人危機，春訓至今守備上未曾失誤。

紅襪隊前四局打完處於0：2落後，瓦茲奎茲在五局上的兩分砲幫助球隊逆轉為3：2，光芒雖在四局下追平為4：4，不過八局上貝茲、莫蘭連兩打席「背靠背」開轟，再將比分超前，幫助紅襪拿下難得一勝，目前戰績7勝13敗仍在美聯東區墊底。