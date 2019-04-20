MLB／沙胖防禦率0奪本季首勝 差6K達生涯3千

2019-04-20 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞。 美聯社 分享 facebook 帶著心臟支架回到大聯盟投手丘，洋基老牌投手沙巴西亞（CC Sabathia）今天再繳出好投，對來訪的皇家先發五局丟一分的非自責分，收下個人本季首勝，率領球隊6：2贏球，現在他距離生涯3000K里程碑進入只差六次，有望在下一場先發達標。

沙巴西亞因為心臟手術影響正常開季，本季首戰是台灣時間4月 14日對白襪，先發五局無失分的好表現，卻沒能換來勝投，今天他再接再厲，一開賽就讓前四名打者領到3K。

沙巴西亞此役共投86球，唯一失分是在三局上，兩人出局後因為一壘手渥特（Luke Voit）失誤，形成一、三壘有人局面，讓下一棒的孟德西（Adalberto Mondesi）敲出適時安打，攻下皇家的第一分。

沙巴西亞接下來都沒讓對手再越雷池，目前防禦率還維持在完美的0；此役他有四個保送，但也送出五次三振，生涯累積2994K，最快下一場先發就能成為大聯盟史上第17位生涯達3000K的投手，另收穫247勝，離250勝紀錄也不遠。

洋基是用全壘打幫「沙胖」打回勝投資格，三局下賈納（Brett Gardner）一棒兩分砲逆轉比數，五局下陶克曼（Mike Tauchman）也用陽春砲追隨，最後成了此戰的勝利打點。