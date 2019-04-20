MLB／首次團隊打擊練習 大谷翔平：比一個人有趣

2019-04-20 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使日籍好手大谷翔平今天踏上球場，賽前與隊友一起進行打擊練習，33次揮擊有九次把球打出全壘打牆，大谷翔平表示：「這比我自己打擊有趣多了，就打擊來說，一切都非常順利，能夠盡全力揮棒很有趣，很期待能夠歸隊。」

大谷翔平自去年10月進行手肘韌帶重建手術後，復健進度照著時間表走，今天首次參加球隊打擊練習，總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示：「這只是另一個階段，他已經練打一段時間了，之前也到過場上打擊，對我來說這不是很大的進步，不過他確實逐漸接近復出。」

投打「二刀流」的大谷翔平除了打擊外，投球方面也有進展，投球距離拉長到90呎，雖然今年無法以投手身分登板，但目標放在5月以指定打擊身分回到場上，天使隊將於5月5日移師墨西哥進行海外例行賽，大谷到時能否隨行？奧斯穆斯表示：「如果他準備好了，我就會帶他去。」

大谷翔平也希望能夠跟球隊一起到墨西哥比賽，「我目前目標就是那個時候歸隊，不過越快越好囉。」大谷的下一步將是進行實戰打擊，不過球隊尚未訂出時間，大谷自己評估，開始實戰打擊後，大概需要一周時間習慣，才能回到大聯盟。

大谷昨天與同是花卷東高校畢業的菊池雄星見面，兩人在去年季後未曾碰面，這是球季開打後第一次碰頭，大谷若照進度5月歸隊，最快5月31日在兩隊的系列三連戰才有機會再碰面，大谷表示：「很期待在實戰中與他對決。」