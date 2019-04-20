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MLB／曾笑洋基迷愚蠢沒藥醫 莫里森小聯盟約加盟

2019-04-20 08:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

莫里森。 美聯社
莫里森。 美聯社
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洋基今天宣布和前光芒一壘重砲莫里森（Logan Morrison）簽下小聯盟合約，不過此舉恐怕讓洋基迷不太開心，因為莫里森過去曾因全壘打大賽的參賽資格槓上桑契斯（Gary Sanchez），甚至嘲笑洋基迷愚蠢沒藥醫。

事情得追溯至前年的全壘打大賽，當時已經在光芒扛出24轟的莫里森沒收到大會邀請，桑契斯卻以洋基新秀捕手之姿，只打13轟就能進入參賽名單，當時莫里森說，「桑契斯不該在這，他是位好球員但他不應該來全壘打大賽，我記得我什麼時候打出14轟的，大概是一個半月前吧。」

莫里森在去年轉隊到雙城後續演番外篇，來到洋基主場做客的他在嘗到球迷的刻薄對待後回應，「他們就是不爽我說桑契斯全壘打大賽的事，愚蠢是沒藥醫的你知道嗎？」

洋基簽下莫里森後，先將他送至延長春訓營，之後會分發到3A，根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導，莫里森在7月1日有逃脫權，若是上到大聯盟可領到100萬美元的薪資。

洋基主戰一壘手柏德（Greg Bird）剛宣布左腳底韌帶受傷，得缺席至少一個月，此時簽進莫里森就是為了儲存預備戰力；31歲的莫里森在前年繳出38轟生涯代表作，去年數據下修，打擊率1成86創下新低，全壘打數只剩15支。

洋基
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