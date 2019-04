MLB／甩棒引風波 白襪、皇家當事人都遭禁賽

安德森(左)。路透 分享 facebook 白襪野手安德森(Tim Anderson)日前與皇家之戰引起的甩棒風波,導致雙方板凳清空,大聯盟如今公布裁罰,投出報復觸身球的投手凱勒(Brad Keller)遭禁賽五場,安德森與總教練倫特利亞(Rick Renteria)各禁賽一場,三人罰款金額不公開。

安德森在4月18日對上皇家開轟後甩棒,引起皇家隊不滿,第六局再上打擊區,遭投手凱勒回敬觸身球,安德森意圖上前理論,兩隊板凳跟著衝上場,引爆衝突,凱勒今因觸身球遭罰,安德森的原因則是引發衝突。

今天白襪與老虎之戰,安德森只能回到飯店看電視觀戰,他表示:「我會把今天當作休息日,為明天做好準備,忘了這件事,繼續往前看、繼續努力,讓自己變得更好。」對於外界傳出安德森在衝突時曾說出帶有種族歧視意味的言論,安德森對此不願多談,僅說:「過去就過去了。」

當天除了兩位當事人外,兩隊總教練也都遭到驅逐出場,不過只有倫特利亞遭罰,他表示:「大聯盟做出決定,我們只有遵守,準備明天的事,他們看的面向很多,我不打算公開談論我認不認同這件事。」

Tim Anderson bringing SOUTH SIDE SWAG... then gets plunked... then gets ejected for doing... nothing after getting plunked.



Joe West please retire

-All baseball fans #WhiteSox #mlb pic.twitter.com/EwEEve3uGF