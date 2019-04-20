MLB／甩棒引風波 白襪、皇家當事人都遭禁賽

2019-04-20 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



安德森(左)。路透 分享 facebook 白襪野手安德森（Tim Anderson）日前與皇家之戰引起的甩棒風波，導致雙方板凳清空，大聯盟如今公布裁罰，投出報復觸身球的投手凱勒（Brad Keller）遭禁賽五場，安德森與總教練倫特利亞（Rick Renteria）各禁賽一場，三人罰款金額不公開。

安德森在4月18日對上皇家開轟後甩棒，引起皇家隊不滿，第六局再上打擊區，遭投手凱勒回敬觸身球，安德森意圖上前理論，兩隊板凳跟著衝上場，引爆衝突，凱勒今因觸身球遭罰，安德森的原因則是引發衝突。

今天白襪與老虎之戰，安德森只能回到飯店看電視觀戰，他表示：「我會把今天當作休息日，為明天做好準備，忘了這件事，繼續往前看、繼續努力，讓自己變得更好。」對於外界傳出安德森在衝突時曾說出帶有種族歧視意味的言論，安德森對此不願多談，僅說：「過去就過去了。」

當天除了兩位當事人外，兩隊總教練也都遭到驅逐出場，不過只有倫特利亞遭罰，他表示：「大聯盟做出決定，我們只有遵守，準備明天的事，他們看的面向很多，我不打算公開談論我認不認同這件事。」

Tim Anderson bringing SOUTH SIDE SWAG... then gets plunked... then gets ejected for doing... nothing after getting plunked.



Joe West please retire

-All baseball fans #WhiteSox #mlb pic.twitter.com/EwEEve3uGF — Second Deck Sports (@2nddecksports) 2019年4月17日