MLB／林子偉再上大聯盟 與紅襪頂級新秀競爭

2019-04-20 03:15 中央社 紐約19日專電



紅襪隊傷兵累累，林子偉再度升上大聯盟支援。 路透社 分享 facebook 美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊內野傷兵累累，今天將台灣野手林子偉叫上大聯盟支援。林子偉本季第2度站上大聯盟，將與首度登上大聯盟的頂級新秀查維斯競爭上場機會。

林子偉本季從小聯盟3A起步，6日因紅襪工具人何特（Brock Holt）眼傷登上大聯盟，當天以代打身分上陣。3天後，紅襪將名將佩卓亞（Dustin Pedroia）移出10天傷兵名單，為騰出空間，球團將林子偉下放小聯盟。

不過，35歲的佩卓亞17日左膝不適提前退場，經診斷膝蓋發炎，紅襪昨天將他放進10天傷兵名單，並將右投華登（Marcus Walden）拉上大聯盟，充實牛棚戰力。

紅襪今天賽前再度調整陣容，替補佩卓亞的頭號人選努涅斯（Eduardo Nunez）因背部拉傷進入10天傷兵名單，右投拉米雷斯（Erasmo Ramirez）則被放進指定讓渡名單（DFA）。

球團將林子偉與查維斯（Michael Chavis）拉上大聯盟，首度站上大聯盟的查維斯將披上紅襪23號戰袍。

林子偉本季在大聯盟出賽一場，唯一打席擊出內野滾地球出局。他在小聯盟3A出賽7場，打擊率2成86，近兩場比賽9打數5安打，包括3支二壘打，進帳3分打點，打擊手感加溫，最快紅襪今晚客場迎戰坦帕灣光芒隊就會登場。

查維斯現年23歲，右打的他2014年首輪被選中，如今是紅襪農場頂級新秀，本季在3A出賽12場，打擊率2成50，揮出4發全壘打，其中3發出現在過去5場比賽，打擊實力不容小覷。他在小聯盟主要鎮守三壘，本季雖有5場比賽守二壘，但尚未完全熟悉。

若以守備與大聯盟經驗考量，這段期間紅襪教練團可能會把二壘防區交給林子偉。

被兒子抓傷右眼角膜的何特正在小聯盟打復健賽，但他17日未出賽。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）日前表示，何特還無法將球看得很清楚，可能趕不及在週末歸隊。