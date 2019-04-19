MLB／首度碰面 菊池雄星：若無大谷我不會在這裡

2019-04-19 16:24 中央社 東京19日綜合外電報導



From Hanamaki Higashi High School to the big leagues. Shohei Ohtani and Yusei Kikuchi meet up pregame.



花巻東高等学校 pic.twitter.com/ANPeetfcf2 — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年4月18日

剛轉戰美國職棒大聯盟西雅圖水手隊的日籍投手菊池雄星，今天與高中學弟、效力洛杉磯天使隊的大谷翔平碰面，這是2人在大聯盟首度碰面。菊池說，沒有大谷，他也不會站在這裡。

日本放送協會（NHK）報導，菊池是大谷高中時代的學長，兩人過去都就讀花卷東高校，同是棒球隊活躍成員，畢業後也都進入日本職棒。

這個球季開始轉戰西雅圖水手隊的菊池，今年27歲；大谷則進入在天使隊的第2年，今年24歲。菊池雖然在高中比大谷大3屆，卻比大谷晚一年進大聯盟。

菊池與大谷18日在天使隊的大本營、加州安那罕（Anaheim）球場碰面，這是2人從日本職棒轉戰大聯盟後的首度會面。

身為高中學弟的大谷，等到高中學長菊池在投手丘上的練習結束後，跑向投手丘跟菊池握手，2人笑著聊了約15分鐘。

菊池後來受訪時說，因為跟大谷很久沒見面，所以聊了不少；大谷身材比過去來得更為壯碩，「這最讓我感到驚訝」。

菊池說，自己在日本職棒有一段很長時間沒有表現，但大谷從踏進職棒界就很活躍，讓他覺得不能輸給大谷，所以大谷給了他很多好的刺激。

他說：「如果沒有大谷，我也不會站在這裡，我再度感受到希望跟大谷相互切磋琢磨。」

水手隊20日將對戰天使隊，也將是菊池登板的第6場比賽，希望能拿下他在大聯盟的首場勝投。

另外，因為右手肘手術正在復健的大谷，希望下個月能以打者身分重新回到球場。

日本朝日新聞報導，這是2人隔了約一年半後的再度見面，15分鐘內聊了在美國的生活等。

菊池說，大谷令人尊敬的地方很多，即使成了超級球星，還這樣跑來跟他打招呼，真的是一位謙虛又可愛的學弟。

如果大谷的復健順利，加上菊池也能站穩先發輪值的話，也許就能在5月底的4連戰看到2人對決。

4/18 Shohei Ohtani with Yusei Kikuchi #大谷翔平 #菊池雄星

The highschool reunion

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