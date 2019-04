MLB／大谷翔平20日上場打擊練習 術後第一次

大谷翔平又有復健新進展,今天他走進牛棚區,首度在打擊區面對真人投球,但是用「看」的體驗跟球。 美聯社 分享 facebook 天使隊球星大谷翔平復健之路再進一步,明天將首度與隊友一同進行賽前打擊練習,也是自從10月進行韌帶重建手術後的第一次,已經經歷過教練餵球、發球機餵球打擊的大谷,將排在第三組上場。

投打「二刀流」的大谷翔平因手肘開刀,確定最快明年才能以投手身分回到場上,今年力拚5月歸隊擔任指定打擊,目前進度符合預期,明天上場進行打擊練習,下周將開始面對實戰投手,也是判斷能否順利歸隊的最後一關。

天使隊今天迎戰水手隊,兩隊日籍好手大谷翔平、菊池雄星雖然都未出賽,不過賽前大谷特地到外野與菊池雄星打招呼,這對花卷東高校的校友在大聯盟首度碰面,吸引大批日本媒體圍觀。

菊池雄星說,不管看過大谷翔平幾次,還是會被他高大的身材嚇到,談到身為學長的菊池卻比大谷還晚一年來到大聯盟,他也說:「如果沒有大谷的話,我現在也不會在這裡,我很尊敬他。」天使與水手今起展開四連戰,菊池雄星預計在第三戰擔任先發。

From Hanamaki Higashi High School to the big leagues. Shohei Ohtani and Yusei Kikuchi meet up pregame.



花巻東高等学校 pic.twitter.com/ANPeetfcf2