MLB／大谷翔平20日上場打擊練習 術後第一次

2019-04-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平又有復健新進展，今天他走進牛棚區，首度在打擊區面對真人投球，但是用「看」的體驗跟球。 美聯社 分享 facebook 天使隊球星大谷翔平復健之路再進一步，明天將首度與隊友一同進行賽前打擊練習，也是自從10月進行韌帶重建手術後的第一次，已經經歷過教練餵球、發球機餵球打擊的大谷，將排在第三組上場。

投打「二刀流」的大谷翔平因手肘開刀，確定最快明年才能以投手身分回到場上，今年力拚5月歸隊擔任指定打擊，目前進度符合預期，明天上場進行打擊練習，下周將開始面對實戰投手，也是判斷能否順利歸隊的最後一關。

天使隊今天迎戰水手隊，兩隊日籍好手大谷翔平、菊池雄星雖然都未出賽，不過賽前大谷特地到外野與菊池雄星打招呼，這對花卷東高校的校友在大聯盟首度碰面，吸引大批日本媒體圍觀。

菊池雄星說，不管看過大谷翔平幾次，還是會被他高大的身材嚇到，談到身為學長的菊池卻比大谷還晚一年來到大聯盟，他也說：「如果沒有大谷的話，我現在也不會在這裡，我很尊敬他。」天使與水手今起展開四連戰，菊池雄星預計在第三戰擔任先發。