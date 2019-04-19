MLB／安德森甩棒點戰火 大聯盟球星隔空開砲

2019-04-19 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



安德森(左)與皇家爆發衝突。 路透 分享 facebook 白襪隊安德森（Tim Anderson）昨天開轟後的甩棒動作，不僅在球場上引起紛爭，在下個打席被對手以觸身球伺候，讓兩隊清空板凳，砲火也延燒到網路上。

安德森今天對老虎隊賽前表示：「他們想三振我，我也想攻擊他們，棒球比賽就是這樣，當我擊出全壘打，我想要跟隊友一起慶祝，他們三振我的時候，也可以跟隊友慶祝啊，我又不會因此生氣。」

雖然有一派球迷認為安德森違反了棒球「不成文規定」，不過大聯盟官方推特在分享安德森的談話時寫道：「做你想做的。」並標註：「讓這孩子打球。」安德森則說：「我認為我們是一群新世代，棒球已經開始改變了，很多年輕人加入，這樣的表現很有趣。」

藍鳥隊葛里奇克（Randal Grichuk）在推特抱持相反意見，「有些人在敲出全壘打後表現有點太超過，而且是無意義的全壘打。」安德森直接在下方留言：「寫出名字吧，我們才知道你在說誰。」葛里奇克則回應：「你竟然回我推特......傻眼。我沒有特別指誰，不過你答腔就代表心裡有鬼囉。」

「我覺得棒球選手在其他運動可能活不下去。」紅人隊投手賈瑞特（Amir Garrett）表達支持，「不過是甩棒有什麼好生氣？你心靈受創了？想像一下有人在你面前灌籃而且當著你面說垃圾話吧，他要甩棒沒問題，下次見面就三振他，然後做自己想做的，看要握拳、月球漫步、側翻都可以。」

大聯盟官方推特支持安德森：

Keep doing your thing, @TimAnderson7. 👏 #LetTheKidsPlay pic.twitter.com/9irMSsyFZ2 — MLB (@MLB) 2019年4月18日

Benches clear in Royals-White Sox after Brad Keller hits Tim Anderson in the 6th inning. pic.twitter.com/u9IhZ56AvP — MLB (@MLB) 2019年4月17日