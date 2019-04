MLB／安德森甩棒點戰火 大聯盟球星隔空開砲

安德森(左)與皇家爆發衝突。 路透 分享 facebook 白襪隊安德森(Tim Anderson)昨天開轟後的甩棒動作,不僅在球場上引起紛爭,在下個打席被對手以觸身球伺候,讓兩隊清空板凳,砲火也延燒到網路上。

安德森今天對老虎隊賽前表示:「他們想三振我,我也想攻擊他們,棒球比賽就是這樣,當我擊出全壘打,我想要跟隊友一起慶祝,他們三振我的時候,也可以跟隊友慶祝啊,我又不會因此生氣。」

雖然有一派球迷認為安德森違反了棒球「不成文規定」,不過大聯盟官方推特在分享安德森的談話時寫道:「做你想做的。」並標註:「讓這孩子打球。」安德森則說:「我認為我們是一群新世代,棒球已經開始改變了,很多年輕人加入,這樣的表現很有趣。」

藍鳥隊葛里奇克(Randal Grichuk)在推特抱持相反意見,「有些人在敲出全壘打後表現有點太超過,而且是無意義的全壘打。」安德森直接在下方留言:「寫出名字吧,我們才知道你在說誰。」葛里奇克則回應:「你竟然回我推特......傻眼。我沒有特別指誰,不過你答腔就代表心裡有鬼囉。」

「我覺得棒球選手在其他運動可能活不下去。」紅人隊投手賈瑞特(Amir Garrett)表達支持,「不過是甩棒有什麼好生氣?你心靈受創了?想像一下有人在你面前灌籃而且當著你面說垃圾話吧,他要甩棒沒問題,下次見面就三振他,然後做自己想做的,看要握拳、月球漫步、側翻都可以。」

Benches clear in Royals-White Sox after Brad Keller hits Tim Anderson in the 6th inning. pic.twitter.com/u9IhZ56AvP

Tim Anderson bringing SOUTH SIDE SWAG... then gets plunked... then gets ejected for doing... nothing after getting plunked.



Joe West please retire

-All baseball fans #WhiteSox #mlb pic.twitter.com/EwEEve3uGF