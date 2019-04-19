MLB／派卓亞傷停先補投手 林子偉20日有望遞補

2019-04-19 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉。 美聯社 分享 facebook 紅襪確定將二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）放進10天傷兵名單，雖然填補空缺的是右投華登（Marcus Walden），不過外媒指出，紅襪隊投手名單多達14人，很可能明天會下放一名後援投手，拉上林子偉增加野手深度。

35歲的派卓亞去年因傷僅打了3場比賽，本季在4月9日歸隊，直到昨天對洋基之戰僅打了一打席，就因左膝感到不適提前退場，再度被放進傷兵名單，今天留在紐約接受檢查，結果幸未出現重大傷勢。

華登雖然日前下放小聯盟未滿10日，但因派卓亞受傷，依規定可提前回到大聯盟，根據波士頓當地媒體「Masslive」報導，紅襪在拉上華登後，大聯盟25人名單中有14名投手，有可能下放一名投手，讓出空間給明天剛好下放小聯盟滿10日的林子偉，一口氣填補投野兩端的戰力空檔。

紅襪隊目前只剩努尼耶茲（Eduardo Nunez）一名二壘手，大聯盟官網也認為林子偉是最合理的遞補人選，新秀強打查維斯（Michael Chavis）雖然在3A出賽12場就繳出4轟、6打點、打擊率2成50的成績，不過二壘守備經驗還不多；霍特（Brock Holt）雖然開始復健賽，不過進度不理想，本周歸隊無望。

林子偉本季曾短暫升上大聯盟，僅代打一場，回到3A後共出賽7場，全壘打雖然尚未出爐，不過近兩場手感回溫，合計九打數敲出五安打，其中有三支二壘安打，敲出三打點，本季打擊率也來到2成86。