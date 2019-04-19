大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

如果你跟我一樣覺得大聯盟今年開季的全壘打特別多，你的感覺沒有錯。大聯盟開季至今（所有數據資訊截至4月18日止），場均的全壘打數高達1.30支，這個數字為過去大聯盟單季平均不曾企及的水準。雖然水手開季連20場比賽都開轟的紀錄，在昨天劃下句點（20場），但能締造一個比先前紀錄還多八場的連續開季全壘打場次新猷，仍堪稱大聯盟今年開季紅不讓滿天飛的縮影。而且這現象發生在氣溫較低的3、4月份，更加地不尋常，畢竟照理來說，氣溫愈低、空氣密度愈高，會減損棒球的飛行距離。如果今年的棒球在氣溫較低的球季之初，就以破紀錄的頻率飛出球場之外，那可以合理推估到2、3個月後的仲夏，全壘打頻率還會比現在更高。

大聯盟開季至今各隊才即將進行約第20場比賽，但前面的比賽已經出現滿坑滿谷的全壘打！ 美聯社 分享 facebook

大聯盟近五年場均全壘打支數 2019年 1.30 2018年 1.15 2017年 1.26 2016年 1.16 2015年 1.01

*2019球季尚未結束

還記得2017年大聯盟寫下6105支史上單季最多全壘打支數的紀錄嗎？那年的全壘打爆量，讓整個棒球媒體圈都在揣測大聯盟和合作製造商羅林斯（Rawlings）在用球上動了手腳，為了證明自己的清白，大聯盟還委託了棒球物理專家組成特別委員會進行調查，最後發現那年棒球飛行距離較遠的主因在於，棒球飛行引發的空氣阻力變小，而非彈性係數有所變化造成的影響。

些微空氣阻力的變化，就能明顯改變聯盟整體的全壘打產量。根據數據專家的估算，空氣阻力係數每減少3％，可增加飛球大約1.5公尺的飛行距離，而這樣的改變，會使全聯盟全壘打的數量提高10％到15％。

球體大小的些微變化、球的縫線高度、球體核心質量變化等，都會影響棒球飛行的空氣阻力，但大聯盟當時的報告並沒有具體指出是哪些物理性質變化，造成那年棒球受到的空氣阻力變小。

大聯盟又出現全壘打滿天飛的狀況，球的問題再次被拿出來檢視。 歐新社資料照片 分享 facebook

去年，儘管場均全壘打數1.15支在歷史上仍屬非常大量，不過比起2017年的歷史高點，已予人「回歸正常」的感覺。誰能料到今年開季的全壘打出現頻率，忽然又上升到比2017年4月份（場均1.16支）還要高出非常多的程度，凸顯本季大聯盟用球的物理性質可能又出現變化。

美國知名棒球媒體《棒球指南》（Baseball Prospectus）的特約分析作家亞瑟（Rob Arthur）對此發展感到非常好奇，並在4月初寫了兩篇文章，分析本季伊始全壘打爆量的現象。亞瑟發現，今年大聯盟的平均擊球初速更勝2018和2017年，而且空氣阻力係數比去年絕大多數的時間都還要小非常多。

由於大聯盟官方追蹤數據系統Statcast在記錄擊球初速上，大約10％的數據會有明顯的誤差，因此亞瑟選擇擊球初速落在80到115英里的擊球（比較不容易出現誤差的資料點），來做為他資料統計的取樣，以下是他得出的結果。

近三年，大聯盟初速落在80到115英里之間的擊球，逐年的平均初速：

2019 年 96.9 英里（樣本約為600顆擊球）

2018 年 96.4 英里（整季的樣本）

2017 年 96.5 英里（整季的樣本）

雖然乍看之下0.5英里的增幅好像不大，但在平均擊球初速的領域裡，如此增幅已十分可觀，尤其考量到這些數據的樣本都有一定規模。

亞瑟在4月初更早的一篇文章，更直接點出今年大聯盟用球所受的空氣阻力較小。亞瑟計算球從投手出手到飛進本壘板的過程中所喪失的速度，並藉此運算出大聯盟棒球的空氣阻力係數。亞瑟對開季大約5000顆球的運算結果顯示，今年開季大聯盟棒球的空氣阻力係數非常低，比去年絕大多數的時間都還要低，只有2017年的數字能與之相提並論。即便亞瑟提醒今年的數據有可能是雷達追蹤系統有做調整或改變，造成資料呈現的值與往年的基準不同，但事實是2019年賽季開打至今，飛出全壘打牆的球確實比過去同期都還要多，光這點就足以佐證亞瑟得出的「空氣阻力係數變小」推論，應該是真實的。

另一名美國大聯盟專家席恩（Joe Sheehan）更推算，如果本季後續的全壘打頻率按照目前的水準繼續走下去，今年大聯盟的例行賽總全壘打數恐怕又得打破2017年寫下的6105支歷史最高。

大聯盟近六逐季的總全壘打支數 2019年 6372 2018年 5585 2017年 6105 2016年 5610 2015年 4909 2015年 4186

*2019年為席恩推算整季的數字

假如席恩的推算果然成真，那本季的全壘打數跟短短五年前的2014年相較，就會是出現了高達55％的漲幅，非常嚇人。

除了用球的物理性質改變能解釋大聯盟過去五年來全壘打劇增的現象，過去20年來進階數據和科學化分析棒球的浪潮改變打者進攻思維，亦能解釋為何聯盟整體的開轟頻率上升。科學化棒球告訴我們，擊出長打所能創造的得分效益遠超乎短程安打，一支全壘打的得分價值可以是一支一壘安打的兩到三倍，球隊與其期待打線能靠多支短程安打串聯得分，不如靠一場比賽揮出兩到三支全壘打直接攻下分數，因為安打串連造就得分的難度，遠高於直接夯出一發紅不讓（有時候連續三支一壘安打也不一定能得到分數）。

20年下來，大聯盟各隊和大多數打者幾乎都接納了這樣的科學化思維，因此出現了聯盟整體的三振頻率不斷增高、安打數量不斷減少，但擊中球後的長打率和全壘打率卻增高的走勢。巧打能力和高打擊率不再是棒壇評估打者優劣的主要指標，而選球功夫好不好、能不能夠把球打得夠遠，則成了美國職棒近年的顯學。

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所以我們看到了棒壇出現像唐恩（Adam Dunn）和賈羅（Joey Gallo）這種只追求長打、保送、卻毫不在乎三振的全力揮棒型打者。他們即便打擊率偏低（唐恩生涯平均.237、賈羅則為.204），卻仍能繳出高於聯盟平均水準頗多的進攻指數（唐恩生涯平均比聯盟平均高24％，賈羅則為10％）。賈羅貫徹全力揮棒的哲學比唐恩更為徹底，目前他生涯揮出的全壘打數（94），竟然比他的一壘安打數（86）還要多，成為大聯盟史上首位累積至少1000打席，全壘打數卻還高於一壘安打數的打者。大聯盟近年來愈來愈多打者都「唐恩化」或「賈羅化」，即便不及唐恩或賈羅那麼極端的程度，但也都盡力追求長打、不怎麼在意揮棒落空三振的恥辱。

遊騎兵外野手賈羅開季至今53個打數只有12支安打，但其中有6支是全壘打。 美聯社 分享 facebook

愈來愈全力揮擊的進攻哲學確實發揮了功效。跟2010年相比，雖然今年的場均安打次數8.16比當年（8.76）少了0.6支，但本季的平均長打率.418和場均得分4.60，都比9年前（.403、4.38）高出不少。

有人說安打頻率減少的元兇是大聯盟過去10年來盛行的守備佈陣，但筆者認為與其說是守備佈陣變多造成安打數量減少，不如說是大聯盟飛球比例愈來愈高所導致的結果。全力揮擊和追求把球打向空中的打擊型態，使飛球的數量對比滾地球上升許多。如此發展確實會增加全壘打的產量，但也會降低整體安打的數字，因為相較於滾地球，飛球形成出局數的機率較高。（據統計大聯盟過去20年飛球形成安打的機率為14.9％，遠低於滾地球（24.4％））

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由此可見，棒球物理性質的轉變，以及近年來打者所盛行的高仰角、全力揮棒哲學，造就了這幾年全壘打頻率的增長，還有本季更為誇張的開轟數增量。這般發展跟大聯盟官方近年想力推改善比賽節奏的努力，可說是背道而馳。沒錯，你可以說煙火秀愈多，會讓比賽變得更刺激，但全壘打增量的副作用亦很多，包含三振頻率上升、安打頻率下降、場上的動作和事件變少、守備精彩鏡頭變少等，大聯盟官方所不樂見、減緩比賽節奏的情況。

當然，球季畢竟才進行不到一個月，接下來五個月的趨勢走向還是有變數存在，不過至少到目前為止的種種跡象都指出，我們正朝著破紀錄的單季6500轟左右前進，未來幾年甚至可能突破7000支大關。至於大聯盟單季的全壘打紀錄是否能真的在今年續創新高，就讓我們繼續看下去。