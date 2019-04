MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

賈納面對紅襪在第七局掃出逆轉滿貫砲,剛好是生涯第100轟。 美聯社 分享 facebook

洋基老將賈納(Brett Gardner)的生涯第100轟,來得正是時候,今天面對紅襪在第七局掃出逆轉滿貫砲,幫助洋基5:3帶走勝利,系列賽兩戰橫掃紅襪,賽後休息室內氣氛嗨的像夜店。

紅襪先發投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi)投6局僅被敲出3安打、失1分(無責失),換投後讓洋基逮到機會,沃克曼(Brandon Workman)面對四人次讓三人上壘,再換上貝瑞瑟(Ryan Brasier)接替投球,兩好球後一記96.7哩直球遭鎖定,賈納的滿貫砲將比分從1:3扭轉為5:3。

BRETT GARDNER!



A grand slam to give the Yankees the lead over Boston! (via @YESNetwork) pic.twitter.com/zEpPjvfMAl