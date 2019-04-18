MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



賈納面對紅襪在第七局掃出逆轉滿貫砲，剛好是生涯第100轟。 美聯社 分享 facebook

洋基老將賈納（Brett Gardner）的生涯第100轟，來得正是時候，今天面對紅襪在第七局掃出逆轉滿貫砲，幫助洋基5：3帶走勝利，系列賽兩戰橫掃紅襪，賽後休息室內氣氛嗨的像夜店。

紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投6局僅被敲出3安打、失1分（無責失），換投後讓洋基逮到機會，沃克曼（Brandon Workman）面對四人次讓三人上壘，再換上貝瑞瑟（Ryan Brasier）接替投球，兩好球後一記96.7哩直球遭鎖定，賈納的滿貫砲將比分從1：3扭轉為5：3。

BRETT GARDNER!



A grand slam to give the Yankees the lead over Boston! (via @YESNetwork) pic.twitter.com/zEpPjvfMAl — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 18, 2019

Brett Grandner ...



Welcome to the 💯 club. pic.twitter.com/7wIHf7YsRu — New York Yankees (@Yankees) April 18, 2019

賈納表示，「在這種情況敲出這支全壘打，這感覺真的太棒了！」這是賈納的生涯第100支全壘打，球團以簽名和合照作為交換贈禮，為他收回紀念球。

面對世仇逆轉贏得比賽，洋基休息室賽後氣氛熱絡的像夜店，還出動閃燈和噴霧機，弗瑞茲爾（Clint Frazier）就笑說：「我現在根本看不到任何人啊！」

兩支美聯東區強權開季都不算順利，紅襪面對洋基連輸兩場後，戰績跌到6勝13敗，洋基則是飽受傷兵影響，同樣走得跌跌撞撞，賈納期待橫掃紅襪作為洋基重新穩住腳步的起點，「因為傷兵問題，我們前幾周有些蹣跚，有時令人感到失望，而現在需要一個新的開始。」