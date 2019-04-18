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MLB／2026明星賽在費城 紀念美國獨立250周年

2019-04-18 15:39台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

大聯盟提早7年公佈2026年明星賽所屬主辦地，盼費城人能盡早宣傳250週年慶典的...
大聯盟提早7年公佈2026年明星賽所屬主辦地，盼費城人能盡早宣傳250週年慶典的明星賽週。(photo by 網路截圖)
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MLB提前7年確定2026明星賽主辦地在費城，為了慶祝美國獨立250週年！大聯盟官方日前公佈了2026年明星賽主辦地在費城，那時將適逢美國獨立的250週年紀念日，官方特別選擇1776年發表獨立宣言所在地的費城並不意外，但提前7年公布，顯然是為了讓團隊有足夠時間做宣傳、訂定活動規劃，從中能看出大聯盟十分重視獨立紀念的明星賽。

根據《富比世新聞網》報導，大聯盟官方日前公佈了2026年的明星賽主辦地，將適逢美國獨立250週年紀念，一如過去慶祝200週年時辦在費城，2026年也選在獨立意味濃厚的費城。

歷史回推至1776年7月4日，當時美國13州代表於費城的大陸會議中，簽署《獨立宣言》，正式脫離大英帝國的統治，這個日期也成為該國的獨立紀念日，因此，適逢200週年等紀念時間，美國商業運動聯盟都會選在費城，透過運動賽事凝聚眾人對獨立紀念的認同感。

雖然2026年在費城舉辦明星賽並非跌破眾人眼鏡的選擇，但這是大聯盟首度提早發出聲明，足足提前了7年，目前也只確定今年將由印地安人在主場、進步球場主辦，2020年將由道奇隊主辦，2021年到2025年的主辦權仍未定；從這麼早宣布就能看出，大聯盟對本次的250週年仲夏夜慶典極為重視，盼官方行銷團隊與主辦隊費城人能妥善規劃出令人印象深刻的明星賽週。

此外，據《運動員網》報導，前一次費城主場被選為明星賽場地卻不是1976年的200週年慶典、而是1996年，而2026年將會是費城人第4度主辦明星賽，第3度使用退伍軍人主場（現今主場），第一次該隊主辦時是在1952年，那時費城人主場仍是用西貝球場。

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大聯盟費城人
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