MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

一年一度的「羅賓森日」,大聯盟照慣例都會穿上42號球衣紀念。 美聯社

一年一度的「羅賓森日」,大聯盟在今年4月15日(美國時間)卻只安排了十場比賽,引起紅襪投手普萊斯不滿,在推特上砲轟,「沒人該在這天休息,更何況還是十支球隊」「搞不懂大聯盟在想什麼?」大聯盟為此作出回應,今年的「羅賓森日」落在周一,造成安排賽程的難度,不得已才會僅安排十場比賽。

羅賓森(Jackie Robinson)在1947年4月15日站上大聯盟,成為史上第一位黑人球員,象徵打破種族藩籬的一步,大聯盟因此將4月15日訂為「羅賓森日」,所有球員穿上42號球衣出賽。

今年的「羅賓森日」只安排了十場比賽,意味著有三分之一的球隊在這天休兵,賽程直接跳過紀念羅賓森的日子,讓普萊斯很不開心,今天在推特上連環砲轟。

普萊斯批評大聯盟賽程安排不恰當。 美聯社

普萊斯表示,「每年的4月15日是紀念羅賓森的日子,希望明年所有人都在這天出賽,可以嗎?沒有人該在這天休兵,更何況還是十支球隊。」他繼續寫著,「三分之一的隊伍在這天休兵,我就是無法理解他們在想什麼。」質疑大聯盟正在讓「羅賓森日」越來越不受關注。

1/3 of @mlb teams had an off day on Jackie Robinson day...I just can’t wrap my head around that. We’ve had a problem for a while and this couldn’t make it any more noticeable.