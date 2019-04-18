MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

2019-04-18 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



一年一度的「羅賓森日」，大聯盟照慣例都會穿上42號球衣紀念。 美聯社 分享 facebook

一年一度的「羅賓森日」，大聯盟在今年4月15日（美國時間）卻只安排了十場比賽，引起紅襪投手普萊斯不滿，在推特上砲轟，「沒人該在這天休息，更何況還是十支球隊」「搞不懂大聯盟在想什麼？」大聯盟為此作出回應，今年的「羅賓森日」落在周一，造成安排賽程的難度，不得已才會僅安排十場比賽。

羅賓森（Jackie Robinson）在1947年4月15日站上大聯盟，成為史上第一位黑人球員，象徵打破種族藩籬的一步，大聯盟因此將4月15日訂為「羅賓森日」，所有球員穿上42號球衣出賽。

今年的「羅賓森日」只安排了十場比賽，意味著有三分之一的球隊在這天休兵，賽程直接跳過紀念羅賓森的日子，讓普萊斯很不開心，今天在推特上連環砲轟。

普萊斯批評大聯盟賽程安排不恰當。 美聯社 分享 facebook

普萊斯表示，「每年的4月15日是紀念羅賓森的日子，希望明年所有人都在這天出賽，可以嗎？沒有人該在這天休兵，更何況還是十支球隊。」他繼續寫著，「三分之一的隊伍在這天休兵，我就是無法理解他們在想什麼。」質疑大聯盟正在讓「羅賓森日」越來越不受關注。

1/3 of @mlb teams had an off day on Jackie Robinson day...I just can’t wrap my head around that. We’ve had a problem for a while and this couldn’t make it any more noticeable. — David Price (@DAVIDprice24) April 17, 2019

普萊斯的質疑，大聯盟聽見了，隨後發出聲明稿澄清，「最理想的狀況，當然是所有球隊都在羅賓森日出賽，但不幸的是，今年羅賓森日在周一，是各隊的移動日，大聯盟已與未在這天出賽的球隊協調，確保他們的球員在這天能穿42號球衣出席活動，一起慶祝羅賓森日。」