MLB／一壘小飛球出局多難？瓦托等了近7千打席

2019-04-18 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



MLB誇張紀錄，宏仁瓦托生涯歷經1592場比賽、6828個打席，終於拿到第一個一壘方向小飛球出局。 美聯社 分享 facebook

生涯第一個一壘方向內野飛球出局要等多久？紅人球星瓦托（Joey Votto）有驚人答案，他在今天出戰道奇之戰第八局，敲出一壘方向飛球在界外遭到接殺，生涯歷經1592場比賽、6828個打席，終於拿到第一個一壘方向小飛球出局。

道奇此役以3：2擊敗紅人，先發投手布勒（Walker Buehler）投6.1局僅被敲3安打、失1分（無責失），打線則靠波拉克（A.J. Pollock）獨撐大局，第六局以三分砲包辦全隊所有分數，也將道奇的主場連續開轟場次推進到32場，追平1999年洛磯締造的大聯盟紀錄。

道奇中止六連敗後拉出四連勝，接下來又將展開客場七連戰，挑戰連續第33場主場開轟、打破洛磯紀錄的一戰，要等到4月27日才會返回主場迎戰海盜。

落敗的紅人也有特殊紀錄的誕生，瓦托在第八局面對貝茲（Pedro Baez）的投球，在球數一好三壞時敲出一壘方向界外飛球，遭到貝林格（Cody Bellinger）接殺，這是他生涯第一個一壘方向內野飛球出局。

這項紀錄有多難得？有數據可供參考，大聯盟在2018年就有2206個一壘方向小飛球出局，而瓦托的13年大聯盟生涯所面對的所有打席，僅約1%形成內野飛球，累積88個小飛球未遭一壘手接殺，今天貝林格成為史上第一位接殺瓦托小飛球的一壘手。