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MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

2019-04-18 08:14聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

白襪、皇家引爆衝突。 擷圖自推特
白襪、皇家引爆衝突。 擷圖自推特
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又是潛規則惹議！皇家白襪今天戰到延長10局才分出高下，由皇家以4：3帶走勝利，兩隊在第六局一度板凳清空，衝突的引爆點在第四局、白襪25歲游擊手安德森（Tim Anderson）開轟甩棒時就埋下。

此戰因場上衝突而失焦，安德森在第四局敲出大號全壘打、帶有兩分打點，擊中球心瞬間就知道篤定出牆，他霸氣將球棒往自家休息室的方向一丟，大吼一聲，此舉引起皇家陣營不滿。

安德森第六局再上打擊區，遭投手凱勒（Brad Keller）回敬觸身球，安德森不滿地甩掉球棒後有意上前理論，兩隊板凳席隨後清空，在場上推擠、叫囂成一團，最終共四人領到驅逐出場罰單，除了兩位事主外，白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）和皇家打擊教練史溫（Dale Sveum）也被趕出場。

究竟哪方有理，各界各持意見，安德森開轟甩棒當下，大聯盟旗下Cut 4部落格就貼出影片，秀出今年主打的標語「Let The Kids Play（讓年輕人放開來打）」，沒料兩局之後卻因這個甩棒引發兩隊衝突，「今日美國」就戲稱：「行銷比賽的人和上場比賽的人似乎有點溝通不良。」

開轟甩棒卻遭對手回敬報復性觸身球，倫特利亞為子弟兵叫屈，「如果你希望安德森別那麼做，那就乾脆別讓他上場吧！」倒是安德森本人對於這起衝突做出相當帥氣的回應，被問到如果角色對調，自己會如何對付前一打席開轟甩棒的對手，他說：「我會試著三振他。」

安德森表示，「球迷將他們賺的辛苦錢拿來買門票，想要看到一場秀，所以為何不給他們一場秀呢？我會繼續打這樣的比賽，上場拚戰、讓比賽變得有趣，給球迷他們想看到的東西。」

皇家老牌捕手培瑞茲（Salvador Perez）也有話要說，奉勸這位小老弟，累積點季後賽經驗再來囂張，「這已經是他第二次這麼做了，他根本還沒打過季後賽，不知道季後賽的熱血程度，等他進入季後賽再來興奮吧！」

皇家白襪
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