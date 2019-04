MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

白襪、皇家引爆衝突。 擷圖自推特 分享 facebook 又是潛規則惹議!皇家與白襪今天戰到延長10局才分出高下,由皇家以4:3帶走勝利,兩隊在第六局一度板凳清空,衝突的引爆點在第四局、白襪25歲游擊手安德森(Tim Anderson)開轟甩棒時就埋下。

此戰因場上衝突而失焦,安德森在第四局敲出大號全壘打、帶有兩分打點,擊中球心瞬間就知道篤定出牆,他霸氣將球棒往自家休息室的方向一丟,大吼一聲,此舉引起皇家陣營不滿。

安德森第六局再上打擊區,遭投手凱勒(Brad Keller)回敬觸身球,安德森不滿地甩掉球棒後有意上前理論,兩隊板凳席隨後清空,在場上推擠、叫囂成一團,最終共四人領到驅逐出場罰單,除了兩位事主外,白襪教頭倫特利亞(Rick Renteria)和皇家打擊教練史溫(Dale Sveum)也被趕出場。

究竟哪方有理,各界各持意見,安德森開轟甩棒當下,大聯盟旗下Cut 4部落格就貼出影片,秀出今年主打的標語「Let The Kids Play(讓年輕人放開來打)」,沒料兩局之後卻因這個甩棒引發兩隊衝突,「今日美國」就戲稱:「行銷比賽的人和上場比賽的人似乎有點溝通不良。」

開轟甩棒卻遭對手回敬報復性觸身球,倫特利亞為子弟兵叫屈,「如果你希望安德森別那麼做,那就乾脆別讓他上場吧!」倒是安德森本人對於這起衝突做出相當帥氣的回應,被問到如果角色對調,自己會如何對付前一打席開轟甩棒的對手,他說:「我會試著三振他。」

安德森表示,「球迷將他們賺的辛苦錢拿來買門票,想要看到一場秀,所以為何不給他們一場秀呢?我會繼續打這樣的比賽,上場拚戰、讓比賽變得有趣,給球迷他們想看到的東西。」

皇家老牌捕手培瑞茲(Salvador Perez)也有話要說,奉勸這位小老弟,累積點季後賽經驗再來囂張,「這已經是他第二次這麼做了,他根本還沒打過季後賽,不知道季後賽的熱血程度,等他進入季後賽再來興奮吧!」

Benches clear in Royals-White Sox after Brad Keller hits Tim Anderson in the 6th inning. pic.twitter.com/u9IhZ56AvP

Tim Anderson bringing SOUTH SIDE SWAG... then gets plunked... then gets ejected for doing... nothing after getting plunked.



Joe West please retire

-All baseball fans #WhiteSox #mlb pic.twitter.com/EwEEve3uGF