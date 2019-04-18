MLB／上帝託夢要他復出 贊布拉諾拚返大聯盟

2019-04-18 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



昔日火爆強投贊布拉諾（Carlos Zambrano）重返芝加哥投球，但並非加盟小熊隊，而是隸屬獨立聯盟的芝加哥狗隊（Chicago Dogs），他透露曾受四位牧師啟示，「上帝要我回來打球」，他的目標仍是重返大聯盟，「何不呢？柯隆（Bartolo [Colon）到45歲還在投球，而我才37歲。」

贊布拉諾12年大聯盟生涯，累積132勝，其中11季效力小熊，2006年以16勝成為國聯勝投王，2007年也拿到18勝，為生涯最巔峰的賽季，但他的脾氣也不惶多讓，不僅曾因怒砸飲料機成為經典畫面，也多次與隊友爆發衝突，被球隊視為麻煩人物。

贊布拉諾最後一次在大聯盟出賽為2012年9月21日、效力馬林魚，至今已逾六年，但他重返大聯盟的野心仍在熊熊燃燒。他在本周二現身馬林魚球場，與作客的小熊隊友們閒話家常，被開玩笑問道「今天可以上場投球嗎？」贊布拉諾露出笑容，隨後承認他已經有了新工作。

贊布拉諾與芝加哥狗隊簽下合約，將在5月2日飛到芝加哥進行體檢，18日在主場展開賽季。他證實有意拚回大聯盟的野心，「現在我想打球，想看看會發生什麼事。」

再返生涯發跡的芝加哥，贊布拉諾視為來自神的啟示，他透露從2017年起，四個不同教堂的牧師都告訴他同樣的話，「上帝希望我回去打棒球。」他去年已在墨西哥和委內瑞拉出賽，直球球速從89哩提升到94哩，「我想看看我能不能再投到95哩。」

贊布拉諾將在6月滿38歲，拚回大聯盟的夢想看似遙遠，但他不認為不可能，因為本周體壇才剛出現一齣最不可思議的東山再起戲碼，「看看老虎伍茲（Tiger Woods）」，贊布拉諾說：「發生在我身上的每件事都有其意義，上帝讓我從一個自私的人變成無私的人，我不會說我現在完美，但我認為我現在可以好好控制自己的脾氣了。」