MLB／麥克休躲強襲球 復刻「駭客任務」經典動作

麥克休閃躲強襲球,就像當年《駭客任務》電影閃子彈經典動作。 截圖自影片 分享 facebook

太空人今晚客場迎戰奧克蘭運動家,第3棒打者布萊格曼4局上敲出滿貫砲,加上先發投手麥克休6局無失分的優異表現,終場太空人便以9比1奪下10連勝。

麥克休(Collin McHugh)主投6局被敲2安無失分,並送出5次三振和2次保送,順利拿下個人本季第3勝。

太空人開路先鋒斯普林格(George Springer)開局率先轟出個人本季第5支全壘打,隊友瑞迪克(Josh Reddick)面對前東家毫不手軟,2局上把握壘上有人機會敲出2分砲,幫助太空人以3比0取得領先。

斯普林格在4局上滿壘情況下獲得保送,再為球隊擠回1分,這時運動家先發投手艾斯特拉達(Marco Estrada)被換下場。

運動家中繼投手韓德瑞克斯(Liam Hendriks)解決一名打者後,慘遭布萊格曼(Alex Bregman)轟出滿貫砲,太空人一口氣拉開比數奠定勝基。

艾斯特拉達今天主投3.1局被敲5安失7分,苦吞個人本季第2場敗投。

不過這場比賽引起網路熱烈討論的,不是太空人奪下10連勝,而是先發麥克休在第二局的「神閃躲」!

此役2局下一壘有人時,運動家第五棒莫拉雷斯瞄準速球,打成投手正面強襲球,眼看就要打中麥克休,但他卻展現驚人柔軟度,用逼近180度的下腰姿勢閃過,身後的隊友也順勢完成雙殺。

No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.#TakeItBack pic.twitter.com/JFOAcFYuCP