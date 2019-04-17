MLB／麥克休躲強襲球 復刻「駭客任務」經典動作

2019-04-17 18:05 中央社 奧克蘭16日綜合外電報導



麥克休閃躲強襲球，就像當年《駭客任務》電影閃子彈經典動作。 截圖自影片 分享 facebook

太空人今晚客場迎戰奧克蘭運動家，第3棒打者布萊格曼4局上敲出滿貫砲，加上先發投手麥克休6局無失分的優異表現，終場太空人便以9比1奪下10連勝。

麥克休（Collin McHugh）主投6局被敲2安無失分，並送出5次三振和2次保送，順利拿下個人本季第3勝。

太空人開路先鋒斯普林格（George Springer）開局率先轟出個人本季第5支全壘打，隊友瑞迪克（Josh Reddick）面對前東家毫不手軟，2局上把握壘上有人機會敲出2分砲，幫助太空人以3比0取得領先。

斯普林格在4局上滿壘情況下獲得保送，再為球隊擠回1分，這時運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）被換下場。

運動家中繼投手韓德瑞克斯（Liam Hendriks）解決一名打者後，慘遭布萊格曼（Alex Bregman）轟出滿貫砲，太空人一口氣拉開比數奠定勝基。

艾斯特拉達今天主投3.1局被敲5安失7分，苦吞個人本季第2場敗投。

不過這場比賽引起網路熱烈討論的，不是太空人奪下10連勝，而是先發麥克休在第二局的「神閃躲」！

此役2局下一壘有人時，運動家第五棒莫拉雷斯瞄準速球，打成投手正面強襲球，眼看就要打中麥克休，但他卻展現驚人柔軟度，用逼近180度的下腰姿勢閃過，身後的隊友也順勢完成雙殺。

No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.#TakeItBack pic.twitter.com/JFOAcFYuCP — Houston Astros (@astros) April 17, 2019

原有可能是驚悚的受傷畫面，麥克休卻靠著反應讓自己毫髮無傷，連主審與捕手走向他詢問時都面露驚訝表情，主審還大喊「哇」；此外現場主播更直呼這畫面就像當年電影《駭客任務》，主角尼歐(基奴李維飾演)閃躲子彈動作的神復刻，大呼不可思議。賽後太空人也從善如流，在推特貼出麥克休與駭客任務的比對版影片，成功製造話題。