MiLB／林子偉繳猛打賞 江少慶先發遭狙擊失8分

2019-04-17 15:20 中央社 台北17日綜合報導



林子偉。 路透 分享 facebook 波士頓紅襪3A的林子偉今天手感火燙，4打數敲3支安打，不過2度在壘上出局；克里夫蘭印地安人3A的江少慶，則是先發投4局，被轟2發全壘打，失掉8分吞敗。

波士頓紅襪3A對多倫多藍鳥3A的比賽，林子偉是球隊先發開路先鋒、守左外野，第1局率先敲安打，但盜壘失敗出局，第3局擊出二壘方向滾地球出局，第5局再敲出安打，第7局敲出二壘安打，但在三壘前遭觸殺。

總計林子偉今天4打數敲出3支安打，且球隊打線僅4支安打，林子偉就包辦3支，終場紅襪3A以1比2不敵藍鳥3A。目前林子偉共出賽6場，本季首支長打出爐，打擊率上升至0.261。

克里夫蘭印地安人3A對辛辛那提紅人3A的比賽，江少慶擔任印地安人先發投手，第1局就遇到亂流，1出局後被敲安打，又被范梅特（Josh VanMeter）轟一發2分全壘打。第4局江少慶被敲2支安打後，形成一、三壘有人，結果丟出暴投再失1分。

第5局紅人3A更從江少慶手中攻下大局，投保送後連被敲2支二壘安打，失2分，接著再投保送，被下一棒葛雷德羅（Juan Graterol）轟出3分全壘打，之後投觸身球保送後就被換下場，終場印地安人3A以7比9敗陣。

總計江少慶今天投4局，被敲出9支安打，包含2發全壘打，投2次保送，6次三振，失掉8分，吞下本季第2敗，目前防禦率8.80。另外張育成今天到8局下才上場代守二壘，不過沒有打擊機會。

王維中救援3上3下 黃暐傑遭轟陽春砲飆3K

運動家3A旅美投手王維中，今天第9局登板，包括2次三振在內，演出3上3下；遊騎兵2A的黃暐傑則被轟一發陽春砲，不過連飆3次三振；另外張進德及朱立人沒有安打出現。

奧克蘭運動家3A對舊金山巨人3A的比賽，王維中於第9局上場救援，投出3上3下，還包括2次三振，終場運動家3A以8比4獲得勝利。王維中目前出賽5場，投出9次三振，防禦率僅2.08。

德州遊騎兵2A的黃暐傑，今天在對休士頓太空人2A的比賽中，第8局上場後援，面對第1個打者就被敲陽春全壘打，不過接下來連飆出3次三振，結束這局，但終場球隊以6比8敗陣。總計投1局，被敲1發全壘打，失1分，目前出賽5場防禦率2.25。

舊金山巨人2A的張進德，在對科羅拉多洛磯2A賽事先發打第8棒、擔任捕手，3打數沒有敲出安打，本季目前僅敲出1支安打，打擊率0.056。

克里夫蘭印地安人2A的朱立人，則在對紐約洋基2A先發打第8棒，擔任捕手，5打數沒有出現安打，還吞下2次三振，目前打擊率僅0.148。