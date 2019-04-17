米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

現任大聯盟球評的尼考斯基（C.J. Nitkowski）這樣形容過在棒球生涯最後期遠赴日本或韓國打球的選手「就像是過氣的喜劇演員淪落至拉斯維加斯一樣」，老尼是位在1994年紅人首輪選秀進來，只花了一年就升上大聯盟的左投手，在大聯盟沈浮了10季之後，去了福岡軟銀，然後再轉戰至韓國職棒。他在結束亞洲的職棒生涯後，以39歲高齡在大都會小聯盟投了15場比賽，自此高掛手套。

更早之前，在1962年，兩位前大聯盟明星選手紐康普（Don Newcombe）和多比（Larry Doby）同時加入中日龍隊。同一年有一位在3A夏威夷島人隊，升不上大聯盟的右投巴奎（Gene Bacque），在一位日本記者的鼓勵下，到日本試試看，結果他在日本職棒打了十個球季，還拿下1964年的澤村賞，而他在日職的100勝，則一直和於1964年奪下26勝，還在日本一系列中的第一、六、七戰投出完封，率領南海鷹奪冠，囊括該年洋聯MVP和日本一系列MVP的史塔卡（Joe Stanka）並列助拳洋將史上第一，直到被郭泰源打破。這些前輩們的共通特色就是，他們再也沒有回過大聯盟。

但美國極受敬重的棒球作家蓋蒙斯（Peter Gammons）指出了一個不同的趨勢，正在快速出現。一位不具名的大聯盟高層說：「你看去年米克拉斯打進了明星賽，還有布雷瑟成了紅襪十月份牛棚英雄之一，事情已經不一樣了。我們送球探去那邊，不再單純只是觀察有意入札美國的頂尖日本投手，他們在一個球季要去兩三趟，去探查那些卡在3A上不去，轉進日韓，賺75萬到一百萬的固定年薪，比在小聯盟優渥許多的投手，看看他們有沒有進步，能不能解決大聯盟的打者。」

這位高層還說：「西武隊有個傢伙，叫做凱爾‧馬丁（Kyle Martin），是個高大的速球派中繼投手，曾經是個被看好的潛力股，也是升不上去，去年在日本頗不賴，自責分率才2.08，而且他才28歲，我打賭他明年明年春訓就會有球隊找他，搞不好還是大聯盟保證約，因為你看大聯盟連兩年都創下中繼投手的使用紀錄。」這位高層或許話說得早了一點，馬丁今年自責分率升到4.00，四場出賽就挨了一轟（去年整季才兩支），但他有一點是對的，就是大聯盟的中繼投手使用量連三年創新高，讓各隊對牛棚戰力需求甚孔，能撿進籃子裡的都是菜。

馬丁在紅襪小聯盟待了5年多僅僅獲得上大聯盟投了2場中繼2.1局的機會，2018年轉戰日職西武獅後出賽22場，戰績2勝1敗1救援10中繼、防禦率2.08。 2018 Topps 球員卡 分享 facebook

蓋蒙斯認為這很合理。在上個賽季後，紅雀在2018年給米克拉斯的兩年，1500萬美金的合約看起來簡直是反向薪水小偷，在今年開季前就直接換約成四年6800萬。當然如此，因為我們是在談一個拿下國聯最多的18勝，大聯盟最佳控球投手（每9局的保送只有1.30次，以及第一球好球率70.8%，都是大聯盟第一）。但是在去讀賣巨人之前，米克拉斯只是個身材高大，但定位不明，球速普通的4A級投手，更糟糕的是，他的控球很糟，BB/9值為3.35，5.32的高自責分率，難怪他在大聯盟只撐了37場比賽。但他和他美麗的太太，前UFC舉牌女郎蘿倫去了東京，放開心胸，擁抱不一樣的文化（他說他超喜歡每次出賽，東京巨蛋都擠滿四萬名球迷，不管巨人輸贏，都從頭加油到尾；而蘿倫比她老公更受歡迎，她在那三年間成了登上日本雜誌和廣告的名模，去看老公的比賽時要請保全開道），多練了一顆卡特球，更重要的是學會如何控球。在巨人隊的三季中，不只有31勝13敗，2.18的傲人自責分率，更可怕的是378次三振，才69次保送，這是在投了425.2局後的成績。

米克拉斯在讀賣巨人奮鬥三年之後，去年重回大聯盟加入紅雀，首季就拿下18勝4敗、防禦率2.83的優異成績，這讓各球團開始注意在日韓職棒浴火重生的投手們。 美聯社 分享 facebook

「他重整了投球姿勢，改進了每一種球路，再多加一顆卡特球，一回來就成了明星球員，是大聯盟的頂尖投手，」當初把米克拉斯交易到游騎兵的教士總經理皮瑞勒（A.J. Preller），然後去年他回鍋時，標價又以三百萬美金之差被紅雀攔糊，他懊惱地說：「你得要佩服紅雀隊，他們做了一個超正確的決定。」

有了米克拉斯的例子，喔，當然還有科比‧路易斯（Colby Lewis）和沃格宋（Ryan Vogelsong）。還記得永遠鬍渣滿臉的大個子嗎？他是1999年游騎兵隊首輪選秀指名，有強力的手臂，但卻沒有成績，在2002和2003年的自責分率分別為6.29和7.30，到了2007年，他到了生涯第三隊運動家隊，上半季自責分率還是高達6.45，雖然下半季在3A的沙加緬度隊有8勝3敗，1.88ERA的好成績，運動家隊還是放棄了他，讓他隔年去了廣島鯉魚。飛到太平洋另一側的路易斯突然就像吸了神奇的氧氣般脫胎換骨，一位叫鎌谷喬的前柏克萊內野手，他曾短暫地打過日本職棒，後來轉作遊騎兵隊球探，在看了路易斯在廣島的第一次牛棚練投後，馬上打國際電話給他的老闆，總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）和時任助理總經理的皮瑞勒。「我保證如果他在美國也能像這次牛棚練投這麼威，他可以在大聯盟取勝的。」

在廣島的兩年中，路易斯連拿兩年央聯的三振王，而且K/BB是比米克拉斯更誇張的369-46。遊騎兵隊把他重新簽回美國，剛回歸的前兩年，他為球隊拿了26勝，而且還在季後賽先發了8場，拿下4勝1敗，2.81自責分率。皮瑞勒當年為了再度確認鎌谷的話，飛到廣島去親眼看路易斯的比賽。「他的自信心和投手丘上的霸氣完全不同了，」原因是什麼？不需要再證明他是塊首輪選秀的料？還是他不用再一直擔心大聯盟飯碗不保？皮瑞勒說：「我們始終搞不清楚，但很清楚他去日本的態度就是，我要自我大修，而這態度在第一次牛棚就展露無遺。」

路易斯也是在日職廣島鯉魚的兩年時間脫胎換骨，重回大聯盟後成為遊騎兵長達6年的主力先發投手之一。 歐新社資料照片 分享 facebook

在大小聯盟間沈沈浮浮十年的赫曼（Frank Hermann）在2017年去了樂天金鷹，去年成為樂天的主力終結者，自責分率不到2，還拿了18次救援成功，他說他成功的原因就是『我不用每次出賽後都得擔心飯碗不保，當你是個4A級的選手時，一次投不好，甚至是你投的OK，但一場延長賽或雙重賽，你就得回小聯盟，那是種很折磨人的心情。』

廣島去年央聯奪冠的功臣之一是33歲的強森（Kris Johnson），他在30歲時去了廣島，一下子從一個連在3A自責分率都高達6.50的廢柴，變成年薪三百萬等級的一線球星。強森在日本第一年就有14勝7敗，1.85自責分率，隔年更成為自巴奎之後，第二位獲得澤村賞的洋投。

強森說：「我發覺我在日本真的就是孤軍奮戰，我得自己琢磨球路，自己思考，自己去實驗球種。我的曲球角度也變大了，就算這讓我的球看起來算好猜。因為日本打者不求全壘打，但很會纏鬥，你得在不同的球數投不同的球種。我開始嘗試在一好三壞時投滑球或卡特球，我到了最後降到3A時才開始投滑球，但這顆球在日本持續進步中。」

強森(右)在小聯盟已經快混不下去，但一到日職馬上變成澤村賞強投，實在是太不可思議。左邊的卡米內羅也曾轉日職巨人隊，一度還是相當不錯的終結者。 2014 Topps 球員卡 分享 facebook

這個球季結束後，強森就滿35了，但他仍沒放棄重回大聯盟的夢想。「我的球質跟年輕時一樣好，但是我的配球和控球比在美國時更強了，」強森說，「當我還是潛力股新人時，我的直球大概是92到94英哩，但我現在速度更進步，加上我現在有四種球路，我知道怎樣玩球了。因為在這裡得要生存，每隊只有四個洋將名額（韓職更只有三個），你得要有表現。」

但現在這些從日本或韓國職棒過水回來的投手們，已經獲得實力的認可。芝加哥小熊隊的韋伯斯特（Allen Webster）雖然在春訓前雖然只拿到小聯盟合約，但他靠著在亞歷桑納時投出的1.50自責分，還有98英哩的剛猛速球，成功擠進小熊開季名單。雖然他在大聯盟生涯自責分率是6.06，在3A是5.05，2A為4.93，連在韓職都高達5.70，但誰知道他會不會是今年的布雷瑟？畢竟布雷瑟在2017年在廣島只有26次上場機會，只投了30局，還一度被擺到二軍，季後就被解約，他自己寫信給大聯盟所有球隊毛遂自薦，結果居然在去年季後賽只失一分的超級牛棚。

也許美國很多在小聯盟吃著麥當勞，睡在汽車旅館，坐著七小時長程巴士的球員們，現在都在想著：Go west, young man.