MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

紅人先發投手卡斯提歐從塞揚強投克蕭(Clayton Kershaw)手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺。 美聯社

從塞揚強投克蕭(Clayton Kershaw)手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺,這種事就發生在紅人先發投手卡斯提歐(Luis Castillo)身上,今天他首打席的詭異出局,讓休息區裡的隊友也全都一臉問號。

卡斯提歐是3局上紅人的第一位打者,在跟克蕭要到球數2好3壞後,剛好揮到90哩的偏高速球,形成相反方向的落地安打,右外野手貝林格(Cody Bellinger)拿到球後原本要傳往二壘,看到卡斯提歐根本沒跑,趕快轉身把球送到一壘封殺。

卡斯提歐揮完棒後只瞄了一眼球,下一個動作是低頭對著棒子,緩緩跨了幾步,完全不認為這球會落地形成安打,等到看到時才想起步,已經來不及,和個人本季首安擦身而過。

大聯盟三年級生的卡斯提歐在國聯投手群中打擊不算糟,生涯打擊率0.083的他前兩季共有8支安打,其中有一支是二壘安打,另有3分打點,今年則是8個打數還沒開張。

Luis Castillo blooped a single to right field but didn't realize he hit it fair so he was thrown out at first no contest, and, well... pic.twitter.com/AWvQeT2cd6