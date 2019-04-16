MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅人先發投手卡斯提歐從塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺。 美聯社 分享 facebook

從塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺，這種事就發生在紅人先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）身上，今天他首打席的詭異出局，讓休息區裡的隊友也全都一臉問號。

卡斯提歐是3局上紅人的第一位打者，在跟克蕭要到球數2好3壞後，剛好揮到90哩的偏高速球，形成相反方向的落地安打，右外野手貝林格（Cody Bellinger）拿到球後原本要傳往二壘，看到卡斯提歐根本沒跑，趕快轉身把球送到一壘封殺。

卡斯提歐揮完棒後只瞄了一眼球，下一個動作是低頭對著棒子，緩緩跨了幾步，完全不認為這球會落地形成安打，等到看到時才想起步，已經來不及，和個人本季首安擦身而過。

大聯盟三年級生的卡斯提歐在國聯投手群中打擊不算糟，生涯打擊率0.083的他前兩季共有8支安打，其中有一支是二壘安打，另有3分打點，今年則是8個打數還沒開張。