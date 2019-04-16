親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

許志安哭喊對不起鄭秀文 認偷吃港姐「我很噁心」

韓國瑜呼籲軍公教：邪門歪道的命令 不要配合

運動筆記也算是參加！奔跑吧女孩~~~［第五場全馬］風櫃嘴山路爬到不要不要的 意外凸台小確幸
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)今日五大好球 (4月16日)

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅人先發投手卡斯提歐從塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打...
紅人先發投手卡斯提歐從塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺。 美聯社
分享

從塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打卻忘了跑、形成封殺，這種事就發生在紅人先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）身上，今天他首打席的詭異出局，讓休息區裡的隊友也全都一臉問號。

卡斯提歐是3局上紅人的第一位打者，在跟克蕭要到球數2好3壞後，剛好揮到90哩的偏高速球，形成相反方向的落地安打，右外野手貝林格（Cody Bellinger）拿到球後原本要傳往二壘，看到卡斯提歐根本沒跑，趕快轉身把球送到一壘封殺。

卡斯提歐揮完棒後只瞄了一眼球，下一個動作是低頭對著棒子，緩緩跨了幾步，完全不認為這球會落地形成安打，等到看到時才想起步，已經來不及，和個人本季首安擦身而過。

大聯盟三年級生的卡斯提歐在國聯投手群中打擊不算糟，生涯打擊率0.083的他前兩季共有8支安打，其中有一支是二壘安打，另有3分打點，今年則是8個打數還沒開張。

克蕭紅人
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28

MLB／今日戰績表 金鶯戴維斯首轟棒打紅襪

2019-04-16 15:27

MiLB／胡智為先發6局失3分 張育成無安打吞2K

2019-04-16 15:04

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

MLB／大谷下周實戰打擊 楚奧特16日返回打線

2019-04-16 11:30

MLB／連捕手都去守二壘 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25

MLB／殷仔再成美媒箭靶：投球感覺較好了

2019-04-16 00:36

MLB／大聯盟延長合約正夯 球員、球團各取所需

2019-04-15 18:02

MLB／道奇球探評價林暉盛 直球高於聯盟平均

2019-04-15 16:19

MLB／田中挨滿貫砲 洋基開季主場系列賽連敗

2019-04-15 12:23

MLB／馬奎茲無安打沒了 隊友亞瑞納多比他還氣

2019-04-15 11:06

MLB／水手連18場開轟無用 太空人笑納9連勝

2019-04-15 09:45

MLB／陳偉殷延長賽挨轟吞敗 馬丁利仍期待反彈

2019-04-15 07:59

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

MLB／陳偉殷出戰費城人又挨轟 苦吞本季首敗

2019-04-15 06:47

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點兩關鍵

2019-04-16 10:10

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

MLB／連捕手都去守二壘 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

日職／王柏融第3打席三振達60打數 打擊率2成5

2019-04-16 18:45

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

MLB／殷仔再成美媒箭靶：投球感覺較好了

2019-04-16 00:36

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

NBA／拓荒者拔頭籌 雷霆衛少：系列賽剛開始

2019-04-16 00:23

中職／龍隊首波3教練 先忙選秀

2019-04-16 00:31

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

NBA／雷霆不敵拓荒者 喬治自爆肩傷「不舉」

2019-04-15 18:20

NBA／對手出奇招火箭照升空 哈登：防守是關鍵

2019-04-16 00:19

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

名人賽／伍茲相隔14年穿綠夾克：盼有激勵作用

2019-04-16 00:18

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top