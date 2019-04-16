MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



戴維斯安打開胡後再敲本季首轟！ 路透社 分享 facebook

金鶯15日作客波士頓的最後一場系列賽，靠著一壘手戴維斯（Chris Davis）和左外野手史密斯（Dwight Smith Jr.）同場開轟，以8：1擊敗紅襪。

戴維斯本季前33打數掛蛋，14日對紅襪第2戰，他終結了跨季連續54打數無安打的聯盟紀錄。15日比賽，隊友史密斯在5局上敲出2分砲，助金鶯4：0領先，8局上輪到戴維斯第3次上場打擊，也同樣敲出2分砲。

而且這發全壘打408英呎，比史密斯敲得還要遠上許多。戴維斯2天前才終止困境，這場敲出本季首轟，相隔35場比賽再度開轟，史密斯也替隊友感到高興，史密斯說：「戴維斯徹底打爆了球，就像他的綽號粉碎者一樣，是有原因。」

紅襪目前野手陣容也亟需人力，班寧坦迪（Andrew Benintendi）腳部有傷、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）感冒，這場都缺陣，在人力大調動下，連捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）都跑去客串二壘手。

紅襪賽後將右投華登（Marcus Walden）下放3A，預計15才會公布空出的25人名單名額由誰遞補，在牛棚、野手都缺人下，台灣野手林子偉有機會再度重返大聯盟。紅襪隊15日開始將作客紐約洋基，展開2場系列賽，這也是本季首場基襪大戰。