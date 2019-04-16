MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）本季首場先發，就遭前隊友普伊格砲轟。 美聯社 分享 facebook

道奇「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）本季首場先發，雖然一開賽就遭到回老東家的前隊友普伊格（ Yasiel Puig）狙擊陽春砲，最後撐完7局，以無關勝負收場，道奇靠著彼得森（Joc Pederson）的再見兩分砲逆轉，以4：3險勝紅人。

紅人造訪道奇的系列賽讓冬天被交易走的普伊格能首度回娘家，賽前接受記者訪問時他，不改狂妄性格，打趣地說，以前有他在時，現場的球迷比較多。

回應給道奇主場球迷的歡呼聲，普伊格的第一個打席就獻技，將克蕭87.6哩的滑球擊到中外野牆外，用兩分砲為紅人先馳得點。

因左肩發炎延遲開季的克蕭，挨轟後才回穩，之後6局只被敲3支安打， 未再丟分，還送出6張老K，防禦率2.57。

道奇在5局下靠波拉克（A.J. Pollock）在滿壘時選到的保送，攻下追平的第二分，平手局面一直維持到8局結束。

道奇在9局上推出終結者簡森（Kenley Jansen），一開始被敲出二壘安打，並且讓另一位前隊友坎普（Matt Kemp）在2人出局後捕刀，用安打送回超前分。

這場復仇者聯盟大戰最後由彼得森畫下句點，在9局下無人出局、一壘有人，以兩分打點再見全壘打， 為主場道奇驚險留下勝利。